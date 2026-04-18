Pensjonsseier for kystvakt-offiser etter lang kamp

Statens pensjonskasse akselererer utbetalingen av pensjon til kystvakt-offiseren Charles Blålid etter Høyesterettsdommen, som fant sted for over ett år siden. Saken har vakt oppsikt og reist spørsmål om forsinkelser i offentlig forvaltning.

Kampskriket for pensjonsrettferdighet har endelig båret frukter for kystvakt-offiser Charles Blålid. Etter en lang og utmattende prosess, som har strukket seg over mer enn et år siden en landemerke-dom i Høyesterett , mottok Blålid fredag en telefon fra Statens pensjonskasse som ga gjenklang av seier. Beskjeden var klar: saken hans ble nå behandlet som en hastesak, og en høyere pensjonsutbetaling, inkludert etterbetaling for åtte år og forsinkelsesrenter, ville snart finne sted.

Dette er en milepæl for Blålid, som gikk av med pensjon fra Forsvaret i 2018 og nylig fylte 65 år. Han forteller til VG at Statens pensjonskasse også beklaget den lange ventetiden.

Den juridiske kampen startet i Trygderetten, der Blålid og hans kollega Eirik Hansen, sammen med fagforeningene Norsk Offisersforbund og Befalets Fellesorganisasjon, fremmet et krav om at flere faste tillegg, utover grunnlønnen, skulle inkluderes i beregningsgrunnlaget for pensjonen. Saken ble deretter anket helt opp til landets øverste rettsinstans. Den 2. april 2025 ga Høyesterett de to kystvakt-kollegene i stor grad medhold. Etter dommen ble det imidlertid helt stille fra forvaltningsapparatet, noe som skapte stor usikkerhet og frustrasjon.

Det var først etter at VG omtalte saken og forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) ble stilt til ansvar i Stortinget at det begynte å skje ting. Sandvik bekreftet i et svar til Stortinget, som referert i VGs omtale, at Statens pensjonskasse hadde informert Forsvarsdepartementet om at utbetalingene i disse to enkeltsakene ville skje «i løpet av kort tid». Dette indikerer at det var behov for eksternt press for å få fart på prosessen. Mer vidtrekkende konsekvenser av dommen ble også nevnt. Forsvarsdepartementet opplyste gjennom Sandvik at som en direkte følge av Høyesterettsavgjørelsen, ville Forsvaret også iverksette innrapportering av fartøy- og landbasert vakttillegg for alle ansatte i Kystvakten til Statens pensjonskasse. Dette betyr at dommen ikke bare vil påvirke Blålid og Hansen, men potensielt en bredere gruppe av forsvarspersonell som tjenestegjør i Kystvakten.

Leder i Offisersforbundet, Ståle I. Reiten, uttrykker glede på Blålids vegne, men retter samtidig sterk kritikk mot både Forsvarsdepartementet og Statens pensjonskasse for den uakseptabelt lange tidsbruken. Han understreker at det ikke finnes unnskyldninger for at det skal ta over ett år å etterkomme en Høyesterettsdom. Reiten påpeker at det fortsatt er uavklarte spørsmål for andre forsvarspensjonister som også omfattes av dommen. VG har forsøkt å få en kommentar fra Statens pensjonskasse, men har foreløpig ikke mottatt svar fra deres pressekontakt. Heller ikke Høyesterett har kunnet uttale seg om hvorfor staten ikke fulgte opp dommen umiddelbart. Justitiarius Toril Marie Øie forklarte i en e-post til VG at Høyesterett fastslo at Trygderettens kjennelser var gyldige, men at hvordan forvaltningen skulle implementere disse kjennelsene, lå utenfor sakens rammer for Høyesterett. Saken setter et kritisk søkelys på effektiviteten og rettferdigheten i pensjonsutbetalinger for offentlig ansatte, og hvor viktig det er med rask og korrekt oppfølging av rettslige avgjørelser





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pensjon Høyesterett Statens Pensjonskasse Offiser Kystvakten

United States Latest News, United States Headlines

Ny Eigerøy bru vil koste 450 mill.Statens vegvesen lyser nå ut kontrakten for å bygge ny Eigerøy bru ved Egersund.

Read more »

Ny Eigerøy bru vil koste 450 mill.Statens vegvesen lyser nå ut kontrakten for å bygge ny Eigerøy bru ved Egersund.

Read more »

Ny Eigerøy bru vil koste 450 mill.Statens vegvesen lyser nå ut kontrakten for å bygge ny Eigerøy bru ved Egersund.

Read more »

Ny Eigerøy bru vil koste 450 mill.Statens vegvesen lyser nå ut kontrakten for å bygge ny Eigerøy bru ved Egersund.

Read more »

Ny Eigerøy bru vil koste 450 mill.Statens vegvesen lyser nå ut kontrakten for å bygge ny Eigerøy bru ved Egersund.

Read more »