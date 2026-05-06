Pentagon satser tungt på kunstig intelligens for å sikre militær dominans

USA trapper opp bruken av AI i forsvaret gjennom nye avtaler med teknologigiganter, noe som utløser en debatt om etikk, kontroll og maktfordeling.

Den amerikanske forsvarsledelsen i Pentagon har tatt et avgjørende skritt i retning av en ny æra for krigføring ved å inngå omfattende avtaler med en rekke ledende teknologiselskaper.

Formålet med dette samarbeidet er å integrere avanserte dataprogrammer basert på kunstig intelligens direkte inn i militære operasjoner. Ifølge forskere ved Norsk utenrikspolitisk institutt, som Niels Nagelhus Schia, er dette et klart tegn på at verden nå befinner seg i et teknologisk kappløp der vinneren vil oppnå en betydelig militær overlegenhet.

Ved å ta i bruk systemer som kan lære, analysere enorme mengder data og ta beslutninger i et tempo som langt overgår menneskelig evne, ønsker USA å gi sine soldater verktøy som øker selvtilliten i felt og beskytter nasjonens interesser mot enhver tenkelig trussel. Dette handler ikke bare om smartere våpen, men om en fundamental endring i hvordan situasjonsforståelse oppnås og hvordan mål velges ut i komplekse kampsoner.

Den som kontrollerer den mest avanserte algoritmen, vil i praksis kunne se feltet klarere og handle raskere enn motstanderen, noe som kan forskyve maktbalansen i verden dramatisk. Samtidig som mulighetene er enorme, advarer eksperter om de dype etiske og sikkerhetsmessige risikoene som følger med automatisert krigføring. Bruken av kunstig intelligens i faktiske konflikter er allerede en realitet, noe vi ser i den pågående krigen i Ukraina.

Her blir teknologien brukt til alt fra logistikk og ansiktsgjenkjenning til målutvelgelse og bruk av autonome våpen som kan operere uten direkte menneskelig styring. Dette reiser kritiske spørsmål om ansvar og kontroll. Det er en reell frykt for at teknologien kan bli så kraftig og beslutningsprosessene så raske at menneskelige operatører mister oversikten og i praksis faller ut av beslutningskjeden.

Når en algoritme bestemmer hvem eller hva som skal angripes, blir det ekstremt utfordrende å følge internasjonale lover og regler for krigføring, som er designet for å beskytte sivile og begrense lidelser. Helen Toner fra Georgetown University understreker at moderne krigføring i økende grad foregår fra kontrollrom, og dersom man stoler blindt på AI-genererte data, risikerer man å miste den kritiske forståelsen som kreves for å ta moralsk forsvarlige valg i krig.

Motstanden mot denne utviklingen er ikke bare begrenset til akademiske miljøer, men har nådd ut til den brede offentligheten og store personligheter. Kampanjen kjent som QuitGPT har mobilisert over halvannen million mennesker, inkludert kjente navn som Katy Perry og Mark Ruffalo, som oppfordrer folk til å boikotte ChatGPT som en protest mot Pentagons samarbeid med OpenAI. Denne folkelige motstanden speiler en dypere uro for hvordan privatutviklet teknologi kan bli brukt til statlig overvåkning og drap.

En av de mest interessante aspektene ved denne utviklingen er maktkampen mellom staten og de private selskapene. Rettsstriden mellom Pentagon og selskapet Anthropic illustrerer dette tydelig. Da Pentagon krevde ubegrenset tilgang til Anthropic sine verktøy, nektet selskapets leder, Dario Amodei, med henvisning til at teknologien ikke skal brukes til autonome våpen eller masseovervåkning. Dette skaper et paradoks der private selskaper i praksis kan få mer makt over krigens regler enn folkevalgte politikere.

Dersom et selskap kan legge ned veto mot militær bruk av sin programvare, betyr det at et styrerom i Silicon Valley kan ha mer innflytelse på global sikkerhetspolitikk enn det nasjonale regjeringer har. Dette markerer et skifte i maktstrukturen hvor teknologisk kontroll trumfer demokratisk styring





