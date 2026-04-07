Per Arne (63) fikk dødsdommen - Takknemlig for å være i live

Per Arne Steiring fra Fauske deler sin sterke historie om kampen mot bukspyttkjertelkreft. Med hjelp fra sin søster og helsepersonell kjemper han for livet, takknemlig for hver ny dag.

Per Arne Steiring (63) fra Valnesfjord, nå bosatt på Fauske, fikk beskjeden de fleste frykter. Han fikk påvist bukspyttkjertelkreft i 2019, med et tilbakeslag i 2021. Denne krefttypen er kjent som den mest dødelige kreftformen, ofte på grunn av sen diagnose og dårlige prognoser. Kun rundt 15 prosent av de som får diagnosen overlever i fem år. Søsteren til Per Arne Steiring ga imidlertid ikke opp håpet, og skulle spille en avgjørende rolle i hans kamp for livet.

Smertene startet sommeren 2019 under en ferietur, og til tross for flere legebesøk vedvarte ubehaget. Steiring forteller om magesmerter og feber som gjorde ham svært dårlig. Han fikk ulike avføringstabletter uten bedring. Til slutt involverte han søsteren Randi Steiring, en kreftsykepleier ved St. Olavs hospital i Trondheim, som krevde raskere handling. Etter undersøkelser kom den sjokkerende diagnosen. Steiring beskriver følelsen av å motta en dødsdom, med svært dårlige odds for å overleve. Livet endret seg fullstendig. I november 2019 gjennomgikk han en operasjon og startet cellegiftbehandling ved St. Olavs hospital. Han beskriver tiden etter operasjonen som ekstremt tøff, med et vekttap fra 80 til 58 kilo, og bruk av stativ for næring i et halvt år. Matlysten forsvant, men han forsto at han måtte spise for å overleve. Vinteren etter operasjonen ble ytterligere komplisert av koronaviruspandemien, som isolerte ham hjemme og gjorde selv enkle gjøremål vanskelige. Hjemmesykepleierne og familien var avgjørende for å hjelpe ham gjennom den vanskelige perioden. Som takk arrangerte han et festmåltid for dem. Steiring er evig takknemlig for støtten han mottok, og han har vært åpen om sin sykdom, noe Kreftforeningen har satt stor pris på. Etter cellegiftbehandlingen, som varte til mai 2020, kom Steiring tilbake i jobb. I 2021 opplevde han et tilbakeslag med spredning av kreften, og en ny runde med cellegiftbehandling. Steiring beskriver dette som å motta en ny dødsdom. Søsteren Randi nektet å gi opp håpet. Hun insisterte på en gentest, selv om kostnadene var høye. Datteren startet en spleis for å finansiere testen. Testen viste at det var to medisiner som kunne fungere, men de var ikke godkjente i Norge. Til tross for innledende motstand fra legen, søkte søsteren om unntak. Resultatet var at Steiring fikk kreftmedisinen olaparib gjennom en unntaksordning, noe han takker søsteren for å ha muliggjort. Uten hennes kunnskap og innsats, er han overbevist om at han ikke ville vært i live i dag. Steiring understreker viktigheten av støtte fra familie og helsepersonell i hans kamp mot kreften, og han ser frem til hver nye dag med takknemlighet. Han deler sin historie i håp om å gi andre mot, og for å sette fokus på viktigheten av tidlig diagnose og tilgang til behandling. Hans erfaring illustrerer utfordringene ved å håndtere kreftdiagnoser, spesielt den alvorlige bukspyttkjertelkreften, og understreker betydningen av både medisinsk behandling og støtte fra nettverk og helsepersonell. Steirings historie er en inspirasjon om å kjempe mot alle odds





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ekspert om hardt presset Slot: – Tåler ikke enda en ydmykelseLars Tjærnås mener manager Arne Slot bør fredes nå, men at Liverpool-ledelsen kan bli tvunget til å ta grep før sesongen er omme.

Read more »

Ekspert om hardt presset Slot: – Tåler ikke enda en ydmykelseLars Tjærnås mener manager Arne Slot bør fredes nå, men at Liverpool-ledelsen kan bli tvunget til å ta grep før sesongen er omme.

Read more »

Ekspert om hardt presset Slot: – Tåler ikke enda en ydmykelseLars Tjærnås mener manager Arne Slot bør fredes nå, men at Liverpool-ledelsen kan bli tvunget til å ta grep før sesongen er omme.

Read more »

Ekspert om hardt presset Slot: – Tåler ikke enda en ydmykelseLars Tjærnås mener manager Arne Slot bør fredes nå, men at Liverpool-ledelsen kan bli tvunget til å ta grep før sesongen er omme.

Read more »

Ekspert om hardt presset Slot: – Tåler ikke enda en ydmykelseLars Tjærnås mener manager Arne Slot bør fredes nå, men at Liverpool-ledelsen kan bli tvunget til å ta grep før sesongen er omme.

Read more »

Ekspert om hardt presset Slot: – Tåler ikke enda en ydmykelseLars Tjærnås mener manager Arne Slot bør fredes nå, men at Liverpool-ledelsen kan bli tvunget til å ta grep før sesongen er omme.

Read more »