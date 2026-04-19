Pérez vil ha Zidane tilbake: Real Madrid forbereder ambisiøs plan

Real Madrid president Florentino Pérez vurderer en retur for Zinedine Zidane som manager. Etter et skuffende Champions League-nederlag, ser klubben etter endringer og Zidane peker seg ut som en toppkandidat, til tross for hans drøm om å lede det franske landslaget. Pérez er villig til å tilby full sportslig kontroll og en solid økonomisk pakke for å lokke franskmannen tilbake til Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez , presidenten i Real Madrid , har angivelig tatt en klar beslutning: Han ønsker å hente Zinedine Zidane tilbake til klubben som manager. I de to tidligere periodene Zidane ledet det spanske gigantlaget, var det visse friksjoner knyttet til hans arroganse og selvtillit, særlig etter den utrolige bragden med tre strake Champions League -titler. Men nå ser det ut til at resultater veier tyngre enn eventuelle personkonflikter. Pérez forbereder en ambisiøs og detaljert plan for å overtale Zidane til å ta over treneransvaret igjen på Santiago Bernabéu.

Klubben har igangsatt en grundig gjennomgang av alle interne prosesser etter det nylige nederlaget mot Bayern München i Champions League, et resultat som har rystet Real Madrid dypt. Florentino Pérez har gjort det klinkende klart overfor spillergruppen og støtteapparatet at det vil skje betydelige endringer i lagets struktur og ledelse i tiden som kommer. Dette tapet har utløst en dyp refleksjon og analyse i toppledelsen, hvor presidenten nå mener at tiden er moden for en omfattende og ambisiøs gjenoppbygging, ikke bare av spillerstallen, men også av trenerteamet.

I dette tankesettet fremstår navnet Zinedine Zidane igjen med fornyet styrke og relevans. Imidlertid er det betydelige hindringer for en slik retur. Zinedine Zidanes uttalte drøm er å en dag trene det franske landslaget, en posisjon som forventes å bli ledig etter sommerens VM-sluttspill. Framtiden til nåværende manager, Álvaro Arbeloa, er også høyst usikker. Selv om han fortsatt har et realistisk håp om å vinne La Liga denne sesongen, hersker det tvil i Real Madrid-ledelsen om hans langvarige egnethet til å lede et prosjekt som skal vinne trofeer over tid. Utfallet av resten av sesongen vil være avgjørende for Arbeloas skjebne.

Florentino Pérez har allerede begynt å kartlegge mulige alternativer for trenerposten. Blant navnene som har vært diskutert, finner man profiler som Lionel Scaloni og José Mourinho. Til tross for deres meritter, har ingen av dem klart å skape den nødvendige brede enigheten internt i klubben. Real Madrid leter etter en person med solid erfaring, sterke lederegenskaper og en dyp forståelse for klubbens unike kultur og miljø. I denne sammenhengen skiller Zinedine Zidane seg ut som den absolutt høyeste prioriteten. Hans imponerende merittliste som trener for Real Madrid, inkludert flere europeiske titler, gjør ham til et uovertruffent alternativ for å innlede en ny og suksessrik æra i klubben.

Real Madrids strategi er krystallklar: de ønsker å overbevise Zinedine Zidane om å returnere til Santiago Bernabéu. Florentino Pérez er villig til å gå langt økonomisk for å oppnå dette målet, og han vurderer til og med å gjøre Zidane til en av verdens best betalte managere. Et sentralt element i de forestående forhandlingene vil være å tilby ham full sportslig kontroll. Dette innebærer en større innflytelse på spilleroverganger og rekruttering, et område hvor Zidane ikke alltid hadde full makt i sine tidligere perioder. Real Madrid ønsker å lokke ham med et solid og skreddersydd prosjekt som skal bygge videre på hans visjon.

Operasjonen for å hente Zidane tilbake er imidlertid langt fra enkel. Som nevnt, vurderer Zinedine Zidane sterkt muligheten for å overta ansvaret for det franske landslaget, en mulighet som har ligget på vent en stund. Real Madrid må handle raskt og overbevisende dersom de ønsker å komme det franske alternativet i forkjøpet. Den endelige avgjørelsen vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert hvordan Álvaro Arbeloa fullfører sesongen, og ikke minst Zidanes egen vilje til å gi slipp på drømmen om å trene Frankrike.

Utfallet av den pågående sesongen vil være helt avgjørende. Dersom Álvaro Arbeloa klarer å lede laget til et seriemesterskap i La Liga, kan hans posisjon bli styrket. Men dersom laget igjen skuffer på hjemlig front og mislykkes i å nå de nasjonale målene, vil et trenerbytte bli praktisk talt uunngåelig. Real Madrid ønsker under ingen omstendigheter å repetere en sesong uten betydelige trofeer. Klubbens høye krav og ambisjoner fordrer faste og besluttsomme handlinger, og Florentino Pérez er åpenbart klar til å ta disse nødvendige grepene.

Zinedine Zidanes personlighet og erfaring representerer trygghet, bevist vinnermodell og en dyp tilknytning til klubben. I mellomtiden er spillerne fokusert på å avslutte sesongen så sterkt som mulig. Álvaro Arbeloa har fortsatt en mulighet til å snu den negative trenden, men han er fullt klar over at hans fremtid ved roret avhenger av prestasjonene i hver eneste kamp som gjenstår. Real Madrid står overfor noen avgjørende uker, både på og utenfor banen. En potensiell retur for Zinedine Zidane vil utvilsomt markere starten på en ny syklus i klubben, preget av dyptgripende endringer og en tydelig målsetting om å gjenvinne dominansen, både i Spania og på den europeiske scenen.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jürgen Klopp er Real Madrids førstevalg – men de har to andre kandidater i tilleggDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Chelsea klar til å selge Enzo Fernández for riktig prisChelsea kan komme til å akseptere bud på Enzo Fernández denne sommeren. Argentineren skal være misfornøyd i klubben, og Real Madrid skal ha vist interesse for midtbanespilleren. Chelsea ser ut til å ha akseptert at de kan måtte selge hvis tilbudet er stort nok.

Read more »

Arsenal får et på 100 millioner euro mareritt i fanget – «urørlig» stjerne fanger Real Madrids interesseDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Kobles til gigantklubbAlexander Sørloth (30) kan være på vei bort fra Atletico Madrid.

Read more »

Urovekkende scener: Fotografer trampet nedTo fotografer havnet midt i suppa da Bayern Munchen avgjorde mot Real Madrid.

Read more »

Real Madrid knytter seg til Jurriën Timber – Arsenal trosser salgsrykterRyktene svirrer om Real Madrids interesse for Arsenals forsvarstalent Jurriën Timber. Til tross for spanske klubbers rykte for aggressive overgangsstrategier, ser det ut til at Arsenal holder fast ved sin nederlandske forsvarsspiller. Klubben forbereder en lukrativ kontraktsforlengelse for å sikre seg hans signatur på lang sikt, mens Real Madrid trolig vil møte en solid mur i forhandlingene.

Read more »