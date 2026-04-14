Pernille Døsvik satser på ny utfordring: Fra sidelinjen til reality

Johannes Høsflot Klæbos forlovede, Pernille Døsvik, kaster seg ut i realityverdenen i «Vegard x Funkygine» og forteller om livet som kjæreste og valget om å gå inn i rampelyset.

Pernille Døsvik (28) har den siste tiden vært en ivrig tilskuer fra sidelinjen, jublende når forloveden Johannes Høsflot Klæbo (29) har sikret seg gullmedaljer under OL. Nå kaster hun seg selv inn i rampelyset som deltaker i VGTV-serien «Vegard x Funkygine», en opplevelse som representerer en betydelig endring i hennes liv. Tidligere har Døsvik holdt en relativt lav profil, og hun har valgt å prioritere sitt privatliv fremfor offentligheten. I et intervju med Nettavisen, avslørte hun tankene bak sin deltakelse i realityprogrammet, og hvordan det er å navigere i lyset av å være kjæresten til en av Norges mest profilerte idrettsutøvere.

Døsvik har vært åpen om at hun har vært usikker på om hun skulle takke ja til tilbudet om å delta i TV-serien. Valget om å delta var motivert av ønsket om å takle en ekstrem utfordring, Norseman, et løp som fascinerte henne. Hun følte det var riktig tidspunkt å ta en slik utfordring, spesielt med tanke på at hun har et friår, uten forpliktelser eller barn. Døsvik innrømmer at tanken på å dele mer av sitt privatliv på TV var det mest utfordrende aspektet ved å delta.

Første episodene av serien er nå tilgjengelige på VGTV, og Døsvik uttrykker at opplevelsen så langt har overgått forventningene. Å åpne opp sitt private liv for et publikum er en ny opplevelse for henne. Hun beskriver seg selv som en person som er synlig, men også veldig privat. Døsvik understreker at hun er vant til å dele lite av sitt personlige liv, og at det har fungert bra for henne. Å være en del av et realityprogram krever imidlertid en endring, og hun beskriver dette som den største utfordringen. Hun har tidligere fortalt at hun har vært i et forhold med Klæbo siden 2018, og forlovet seg forrige sommer.

Døsvik er klar over at mange kjenner henne som «dama til Klæbo», en identitet hun håndterer med ro. Hun føler ikke at hun blir usynliggjort av dette, og det plager henne heller ikke. Hun ser positivt på det, og erkjenner at mange ser henne som kjæresten til Klæbo, og det er helt greit. Gjennom serien ser hun frem til at publikum får et bedre innblikk i hvem hun er som person. Hun setter pris på å være kjæresten til Johannes, og det er noe hun er stolt av. Døsvik uttrykker et ønske om å vise hva hun kan og hva hun får til, utover sin tilknytning til Klæbo. Hun innser at klippingen i TV-serien kan fokusere på hennes relasjon til Klæbo, men hun håper at seerne også vil bli bedre kjent med hennes egne kvaliteter og prestasjoner.

I intervjuet med Nettavisen snakker Pernille Døsvik også om bryllupsplanene med Johannes Høsflot Klæbo. Paret forlovet seg sommeren før, og planlegger bryllup. Hun har uttalt at hun ser frem til å vise en annen side av seg selv, utover det som er knyttet til forholdet. Hun vil vise sine egne prestasjoner, og gi folk et innblikk i hennes karakter og interesser. Døsvik uttrykker glede over muligheten til å bli bedre kjent av et bredere publikum, og ser frem til å vise hva hun er i stand til, uavhengig av hennes rolle som kjæresten til en berømt idrettsutøver. Samtidig ser hun frem til å vise sitt engasjement for Norseman, utfordringen som fikk henne til å melde seg på. Hun håper at seerne vil følge henne på denne personlige reisen, og se hennes innsats og resultater i konkurransen. Døsvik er tydelig på at hun har ambisjoner om å bevise at hun er mer enn bare «dama til Klæbo», og at hun har sine egne mål og ambisjoner i livet. Denne TV-deltakelsen er et steg i å nå disse målene, og et forsøk på å vise sitt sanne jeg for et bredere publikum





Pernille Døsvik Johannes Høsflot Klæbo Vegard X Funkygine Reality Norseman

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mann bortvist fra Namsos sentrum, ellers rolig natt i Nord-TrøndelagEn mann i 40-årene ble bortvist fra Namsos sentrum for å ha vist fingeren til politiet. Ellers har det vært en rolig natt i Nord-Trøndelag. Været melder om sol og frisk bris. Strømprisene holder seg relativt høye.

Read more »

Trump raser mot kritikere fra MAGAIran-krigen har ført til at den ene MAGA-profilen etter den andre vender presidenten ryggen. Trump slår rasende tilbake.

Read more »

Bop Gueye: Fra tap til håp – Sarpsborg-profilen om sorgen og drømmenBop Gueye, Sarpsborgs unge midtbanespiller, forteller åpent om tapet av familien og hvordan han finner støtte og håp i fotballen og det norske laget.

Read more »

Trump raser mot kritikere fra MAGAIran-krigen har ført til at den ene MAGA-profilen etter den andre vender presidenten ryggen. Trump slår rasende tilbake.

Read more »

Trump raser mot kritikere fra MAGAIran-krigen har ført til at den ene MAGA-profilen etter den andre vender presidenten ryggen. Trump slår rasende tilbake.

Read more »

Rolig Natt i Trøndelag og Viktige VærmeldingerMorgenrapporten fra Trøndelag: Stille natt, tørkeadvarsel fra brannvesenet, værmelding, og aktuelle saker fra Trønder-Avisa.

Read more »