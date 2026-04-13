Péter Magyar feirer valgseier i Ungarn: «Vi har tatt landet tilbake»

Tisza-leder Péter Magyar feiret seier ved parlamentsvalget i Ungarn, og signaliserte et skifte i landets politiske retning etter 16 år med Viktor Orban.

Tisza-leder Péter Magyar erklærte seier ved parlamentsvalget i Ungarn søndag kveld foran tusenvis av fremmøtte. Han sa at landet var tatt tilbake, og at ungarske velgere hadde stemt ja til Europa ved å avsette statsminister Viktor Orban etter 16 år ved makten. Magyar, som gikk til valg på å føre en mer EU-vennlig kurs, lovet at Ungarn igjen vil bli en sterk alliert for EU og Nato. Valgresultatet markerte et betydelig skifte i ungarsk politikk, med Tisza som sikret seg et flertall i parlamentet. Orban gratulerte Magyar med seieren, men beskrev det som 'smertefullt'. Dette valget får stor betydning for Ungarn og dets forhold til omverdenen, spesielt med tanke på EU og Nato.

Viktor Orbans lange periode som statsminister, preget av en politikk som krevde supermajoritet for mange beslutninger, er nå avsluttet. Tisza sikret seg et solid flertall med 138 plasser i parlamentet etter over 98 prosent av stemmene var talt opp. Magyar har bedt Ungarns president, Tamas Sulyok, om å gi ham mandat til å danne en ny regjering så raskt som mulig. Orban, kjent for sitt nære forhold til både Donald Trump og Vladimir Putin, har møtt misnøye fra EU, spesielt på grunn av hans motstand mot støtte til Ukraina og sanksjoner mot Russland. Etter valget har ledere fra hele Europa, inkludert EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, Storbritannias statsminister Keir Starmer og Norges statsminister Jonas Gahr Støre, gratulert Magyar og uttrykt glede over valgresultatet. De har understreket muligheten for et styrket europeisk samarbeid og en tilbakevending til europeiske verdier.

Feiringen i Budapest var massiv etter valgresultatet. Tusenvis av mennesker samlet seg i gatene, hvor Magyar holdt sin tale, for å feire. Biler tutet, protestsanger ble spilt høyt, og folk marsjerte i gatene og ropte slagord. Et av de mest brukte slagordene var 'Ruszkik haza!' eller 'Russere, dra hjem!', en frase som ble mye brukt under Ungarns antisovjetiske revolusjon i 1956 og som har fått økende aktualitet i kjølvannet av Orbans dreining mot Moskva. Polens statsminister Donald Tusk kommenterte også valgresultatet og brukte samme slagord. Valget markerer et vendepunkt for Ungarn og forventes å endre landets internasjonale profil og dets forhold til EU og vestlige allierte. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller valgseieren over Viktor Orban et «resultat av stor betydning for hele Europa».





