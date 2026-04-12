Peter Magyar utfordrer Orban: En ny konservativ kraft i Ungarn

Viktor Orbans lange regjeringstid i Ungarn kan være over. Peter Magyar og hans parti Tisza vant et overraskende valg, og kan representere en ny politisk retning i landet. Eksperter forklarer hvem den nye utfordreren er og hva han står for, samt likhetene og forskjellene mellom ham og Orban. Analysen tar også for seg Ungarns forhold til EU og Ukraina under den nye ledelsen.

Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Søndag ble det klart at Peter Magyar og hans parti Tisza vant ett av de mest intense valgene i Ungarn s historie. Viktor Orban , som leder Fidesz, har sittet med makten de siste 16 årene. Nå ser det ut til at han skal byttes ut med nykommeren. Meningsmålinger i forkant av valget pekte i retning av at Magyars parti Tisza ville gjøre et brakvalg.

Det ungarske meningsmålingsbyrået Medián har beregnet gjennomsnittet av de siste fem målingene. Disse viser at Tisza kan ta to tredjedeler av setene i nasjonalforsamlingen, dette grunnet det politiske systemet i Ungarn som favoriserer majoritetspartiet. Dette ville i så fall bety at Tisza kan endre den ungarske grunnloven, uten støtte fra andre partier. Søndag ser det ut til at prognosene var ganske nøyaktige. Jørn Holm-Hansen, tidligere Fidesz-medlem, er forsker ved OsloMet. Han er spesialist på politikk og forvaltning i øst- og sentraleuropeiske land. Han forklarer hvem Péter Magyar egentlig er: «Han er en ung og energisk fyr som er utdannet jurist og som var med i Orbans parti frem til for to år siden», sier han til VG. Magyar tilhørte selv Orbans parti Fidesz. Hans ekskone, Judit Varga, var en av partiets store stjerner. Varga ble vraket etter at hun signerte en benådning av en person som var dømt for å ha dekket over seksuelle overgrep mot barn. Kort tid etter skandalen, stilte Magyar opp til et oppsiktsvekkende intervju på en Youtube-kanal. Der gikk han hardt ut mot Fidesz og Orban. «Det gjorde Magyar umiddelbart populær», sier Holm-Hansen. Han brukte blesten godt og ønsket å utfordre Orban i EU-valget i 2024. Å danne et nytt parti ville tatt for lang tid. «Magyar meldte seg derfor inn i et lite parti med lav oppslutning: Tisza», sier Holm-Hansen. De endte på annenplass. Med det var Magyars kappløp mot Orban for alvor i gang. Holm-Hansen mener at Magyar og Orban ligner hverandre på flere områder. Dette gjelder forholdet til Ukraina, migrasjon og holdninger til LHBT-samfunnet. «I de sakene stemmer Tisza stort sett sammen med Fidesz i EU-parlamentet. Jeg vil kalle Magyar for «Orban-light». Magyar er ikke liberal. Han er, i likhet med Orban, nasjonalkonservativ. Men han er også litt mindre «skarp i kantene». Det er en forskjell mellom de to, men ikke på samme måte som ved tidligere valg. Da har sentrum-venstre-koalisjoner prøvd å vippe Orban av pinnen. Det nye i år, er at det er to konservative alternativer som står opp mot hverandre. Holm-Hansen tror at mange av de som stemmer på Magyar, gjør det like mye for å ikke stemme på Orban. «Orban har nå styrt i 16 år og mange ønsker seg nye folk, en ikke dramatisk annerledes politikk. Han fremstår som noe nytt, rett og slett." På grunn av Orbans lederstil, har EU frosset store summer som Ungarn kunne hatt tilgang på. Holm-Hansen tror Magyar kommer til å endre ungarsk politikk akkurat nok til at EU åpner pengekranen igjen. «Det er nok populært blant en del ungarske velgere.» Dette mener han kan være den største forskjellen mellom den nåværende statsministeren og Magyar. Eva Sarfi, Øst-Europa-ekspert og førstelektor ved UiO, er enig i store deler av Holm-Hansens analyse, men tror at Magyar vil være mer EU-vennlig enn kollegaen. «Magyar gang på gang sier at det første han vil gjøre er å melde Ungarn inn i EUs påtalemyndighet. Dermed kan EU etterforske misbruk av EU-midler», sier hun. Holm-Hansen understreker at Magyar tilhører høyre-fløyen i EU-sammenheng. Det samme sier Sarfi. «Men han kommer ikke til å gjøre noe nummer ut av å utfordre selve systemet på samme måte som Orban», sier Holm-Hansen. Han tror at Magyar kommer til å gjøre motstand innad i EU mot mange av de samme tingene som Orban, men at han ikke kommer til å være like dramatisk. På temaer som etterlevelse av EU-regler, grønn omstilling og migrasjon, tror han Magyar vil vise motstand. Holm-Hansen forklarer at Magyar ikke er en stor Ukraina-venn. «Han sier han er imot Ukrainas hurtigspor inn i EU, for eksempel. Og han vil ikke gi ungarsk militærhjelp til Zelenskyj. Ungarn er avhengig av Russland for energileveranser, og fikk unntak fra EU-sanksjonene mot russisk olje og gass.





Ungarsk valg: Kan nykommeren Péter Magyar utfordre Viktor Orbán?Kunstig intelligens har laget en oppsummering av et intenst valg i Ungarn. Nykommeren Péter Magyar kan potensielt utfordre Viktor Orbán, som har sittet med makten i 16 år. Meningsmålinger tyder på et sterkt valg for Magyars parti Tisza, som kan få flertall i nasjonalforsamlingen.

Péter Magyar kan vinne valget: – En «Orban-light»Han startet karrieren i Orbans parti og var gift med en justisminister fra Fidesz. Nå kan han overta makten i Ungarn. Hvem er egentlig Péter Magyar?

Orban gratulerer Magyar med valgseieren i UngarnUngarns opposisjonsleder Péter Magyar melder at statsminister Viktor Orban har gratulert ham med valgseieren. Prognosene tyder på at Orban mister makten etter 16 år, og partiet Tisza ser ut til å få et solid flertall. Norske valgobservatører har vært til stede for å overvåke valget.

Orban gratulerer Magyar med valgseieren i UngarnUngarns statsminister Viktor Orban gratulerer opposisjonslederen Péter Magyar med valgseieren, ifølge Magyar selv. Med Tisza som ser ut til å sikre seg et stort flertall, kan det åpne for omfattende reformer.

