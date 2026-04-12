Péter Magyar utfordrer Orban: En ny tid for Ungarn?

Valget i Ungarn markerer slutten på Viktor Orbáns 16 år lange styre. Péter Magyars parti, Tisza, sikret seg en overraskende seier. Hvordan vil dette påvirke Ungarns forhold til EU, Ukraina og landets politiske fremtid?

Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister.

Søndag markerte et dramatisk vendepunkt i ungarsk politikk da Péter Magyar og hans parti, Tisza, sikret seg en seier i et valg som har vakt internasjonal oppmerksomhet. Denne seieren setter en stopper for Viktor Orbáns 16 år lange styre, og baner vei for en ny politisk retning i landet. Forventningene i forkant av valget var høye, og meningsmålinger indikerte en betydelig fremgang for Magyars parti. Med det ungarske politiske systemets tendens til å favorisere majoritetspartiet, spekuleres det i at Tisza kan sikre seg en imponerende andel av setene i nasjonalforsamlingen, potensielt nok til å endre grunnloven uten støtte fra andre partier. Dette har skapt bekymringer og diskusjoner om demokratiets fremtid i Ungarn.

Jørn Holm-Hansen, forsker ved OsloMet og ekspert på øst- og sentraleuropeisk politikk, har uttalt seg om Péter Magyar. Han beskriver Magyar som en ung og energisk jurist som tidligere var tilknyttet Orbáns Fidesz-parti. Etter å ha blitt utstøtt fra Fidesz, fikk Magyar raskt støtte ved å kritisere Orbáns styre, noe som førte til hans økende popularitet. Magyar benyttet seg av denne populariteten til å utfordre Orban i valget, men valgte å slutte seg til et mindre parti, Tisza. Med sitt engasjement og tydelige kritikk av Orbán, klarte Magyar å kapre mange stemmer.

Holm-Hansen karakteriserer Magyar som en «Orban-light»-figur. Han mener at Magyar og Orban deler mange av de samme synspunktene, spesielt når det gjelder forholdet til Ukraina, migrasjon og LHBT-samfunnet. Han tror at Magyar vil være mindre konfronterende enn Orban i visse spørsmål, og at han vil forsøke å balansere Ungarn sin politikk for å bedre forholdet til EU. Eva Sarfi, førstelektor ved UiO og ekspert på ungarsk politikk, er enig i denne analysen. Hun legger til at Magyar har uttrykt ønske om å bringe Ungarn inn i EUs påtalemyndighet, noe som kan føre til mer åpenhet om bruken av EU-midler. I motsetning til Orban, som har vært i konflikt med EU ved flere anledninger, forventes Magyar å følge en mer pragmatisk tilnærming for å sikre Ungarns interesser innenfor EU-rammer. Det er også bemerkelsesverdig at Magyar tilhører høyre-fløyen i europeisk sammenheng, og vil dermed sannsynligvis ikke rokke ved grunnleggende konservative prinsipper.

Magyars fokus på å bedre forholdet til EU kan være populært blant ungarske velgere, spesielt de som har vært misfornøyde med Orbáns regjering. Holm-Hansen antyder at Magyar vil være villig til å endre ungarsk politikk i akkurat den grad som kreves for å åpne opp for EU-midler igjen. Samtidig er det klart at Magyar ikke er en sterk tilhenger av Ukraina, og at han ikke vil støtte Ukrainas raske integrering i EU eller tilby militærhjelp. Dette gjenspeiler Ungarns avhengighet av russisk energi og den historiske forbindelsen mellom landene.





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ungarn Péter Magyar Viktor Orban Tisza Valg

United States Latest News, United States Headlines

