Peter Schmeichel vil ha Granit Xhaka til Manchester United: – Vi trenger lederskap

Den tidligere Manchester United-keeperen Peter Schmeichel mener at klubben bør signere Granit Xhaka for å styrke midtbanen og gi laget det lederskapet de mangler. Schmeichel argumenterer for at Xhaka kan være nøkkelen til å løfte United til neste nivå.

Peter Schmeichel er en av de mest respekterte stemmene i Manchester United -verdenen. Mens Roy Keane er kjent for sine direkte og noen ganger kontroversielle uttalelser, tilbyr den danske keeperlegenden en mer balansert og analytisk tilnærming når han kommenterer klubben han elsker.

Schmeichel er positiv til det han ser i United i dag, men mener at en kontroversiell signering er nødvendig for å løfte laget til neste nivå. – Jeg har en signering som kan anses som kontroversiell, men jeg synes vi bør gå ut og signere Granit Xhaka, sier Schmeichel på podkasten. Han argumenterer for at Xhaka, som nå spiller for Sunderland, kan gi United det lederskapet de mangler på midtbanen.

Schmeichel mener at Xhaka er en viktig faktor i Sunderlands suksess denne sesongen og at han kan være nøkkelen til å styrke Uniteds midtbane. Han peker også på at Casemiro forlater klubben, noe som gjør det enda viktigere å finne en erfaren spiller som kan ta ansvar. I tillegg til Xhaka er flere unge talenter som Elliot Andersson, Adam Wharton, Carlos Baleba, Aurelien Tchouameni, Alex Scott, João Gomes og Mateus Fernandes blitt koblet til United.

Schmeichel understreker imidlertid at det er viktig å bygge laget rundt Kobbie Mainoo, som han ser som en sentral figur for fremtiden. – Vi må bygge et lag rundt Kobbie. Casemiro forlater oss, så vi trenger å ta inn en ung spiller som Wharton eller Anderson. Men det vi virkelig mangler er skikkelig lederskap.

Når jeg ser hva Xhaka har gjort i Sunderland, tror jeg han er grunnen til at de gjør det så fantastisk, forklarer Schmeichel. Han mener at Xhaka kan gi United den stabiliteten og erfaringen de trenger for å konkurrere på toppnivå. Schmeichels kommentarer kommer i en tid hvor United står overfor utfordringer med å finne de rette spillerne for å styrke laget.

Mens mange fans og eksperter fokuserer på unge talenter, ser Schmeichel verdien i å bringe inn en erfaren spiller som kan gi laget den nødvendige ledelsen. Dette viser at Schmeichel ikke bare ser på statistikk og potensial, men også på den mentale styrken og erfaringen som en spiller som Xhaka kan bringe inn i laget. Han tror at Xhaka kan være den som gir United den ekstra kvaliteten de trenger for å utfordre de store klubbene i Premier League





