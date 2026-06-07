Peter Thiel flytter til Argentina og truer med Antikrist i skattekampen

Tek-milliardæren Peter Thiel har flyttet til Argentina, lokket av president Javier Mileis skattepolitikk. Samtidig kobles han til visepresident J.D. Vance og en kontroversiell religiøs retorikk om Antikrist som kan påvirke kommende valgkamper.

Peter Thiel er en av verdens mektigste tek-milliardærer. Han går ikke av veien for å true med Antikrist når han går til felts mot skatter og arveavgifter.

Den eksentriske argentinske presidenten Javier Milei har innkassert en stor seier denne våren. Tilsynelatende har han fått Peter Thiel til å flytte fra California til et fasjonabelt og overdådig nytt hjem i den argentinske hovedstaden Buenos Aires. Det skal tilføyes at når Thiel flytter på seg, er det alltid beheftet med en viss usikkerhet. Den argentinske presidenten håper at Thiel kan bli en bjellesau for andre supermilliardærer.

Mileis mål er at Argentina under hans ledelse kan bli det nye Mekka for verdens rikinger. Han lokker med et forjettet land som ikke plager folk med høye skatter og strenge reguleringer. Etter at Trump-vennen Jair Messias Bolsonaro tapte valget i Brasil i 2022, er Milei blitt det nye fyrtårnet for ytterste høyre i Sør-Amerika. Rikfolks bevegelser for å unngå skatt er ikke noe nytt, men flytteplanene til Peter Thiel er likevel noe som vekker stor oppmerksomhet i USA.

En av grunnene er at Thiel har vært en nær forbundsfelle til visepresident J.D. Vance. Han får en del av æren for at Vance er kommet så høyt på strå. 16. juni - dagen da mange norske øyne vil ha blikket stivt festet på Norges første kamp under fotball-VM - blir publiseringsdagen for Vances lenge annonserte bok om hvordan han fant tilbake til sin kristne og katolske tro.

De fleste ser på bokutgivelsen som en viktig hendelse i visepresidentens ambisjon om å bli republikanernes presidentkandidat ved valget i 2028. Donald Trump uttalte i forrige uke at J.D. Vance og Marco Rubio vil bli et godt team. Hva Vance vil berette om sitt forhold til Thiel, gjenstår å se.

Hvordan Thiels tankesett er, er imidlertid godt dokumentert. Noe av det mest oppsiktsvekkende er hans religiøse retorikk, nærmere bestemt om Antikrist. Enkelt sagt mener han at statlige reguleringer av tek-giganter og skattlegging av disse kan bane vei for Antikrist. Denne mystiske skikkelsen, som er beskrevet flere steder i Bibelen, er det ultimate symbolet på et religiøst fiendebilde.

Antikrist beskrives ofte som den falske Kristus, og i Åpenbaringsboken omtales han som et dyr, men tanken om Antikrist er ikke ukjent i politiske prosesser i Norge. Særlig under den norske EU-kampen i 1972 hevdet deler av den religiøse neisiden at EU-sammenslutningen var forløperen til Antikrist. Ved valg i USA er det alltid velegnet å male fram noen dystre fiendebilder.

For å nå inn hos fundamentalistiske bibellesere og velgere, kan 58 år gamle Peter Thiel være en god forbundsfelle for J.D. Vance, selv om milliardæren har flyttet på seg. Det er ikke utenkelig at retorikken om Antikrist kan komme til å bli et element i Vances valgkamp. Han leter etter temaer som kan nå inn til både protestantiske og katolske velgere.

Sistnevnte er det største kirkesamfunnet i USA. Strategen bak Trumps valgseier i 2016 var Steve Bannon. Han la vekt på at Trump skulle appellere bredt i det religiøse landskapet. I 2014 - før Trump var offisielt lansert som presidentkandidat - ble Steve Bannon invitert til en gruppe av konservative katolikker i Roma.

Her snakket han om behovet for å stå i en judeokristen verdikamp. 12 år senere - våren 2026 - var det Thiel som ble invitert til et annet konservativt katolsk forum i Roma. Medarrangør var den tre år gamle foreningen Vincenzo Gioberti Cultural Association. Den har bånd til ytre høyre og katolske konservative i Storbritannia. Ifølge Financial Times ble den fire dager lange konferansen holdt på et hemmelig sted med skjult deltakerliste og telefonforbud.

Alt av hva som ble formidlet i Roma er ikke lekket ut, men det er kjent at Thiel snakket om Antikrist. Pave Leo XIV har markert seg som en sterk kritiker av tek-milliardærer og kunstig intelligens. At Peter Thiel ble invitert til Roma, sees på som nok et eksempel på at det pågår en maktkamp mellom liberale og konservative krefter i Vatikanet. Verden er blitt et underlig og uforutsigbart sted.

Rikfolks bidrag til denne utviklingen slutter aldri å forundre, og Peter Thiel stiller seg i så måte i første rekke. Denne saken viser hvordan politikk, religion og teknologi flettes sammen på en måte som får konsekvenser langt utenfor enkeltpersoners lommer. Når en mann som Thiel trekker i trådene, kan det påvirke alt fra skatteregimer til religiøse diskusjoner i verdens mektigste institusjoner.

Det gjenstår å se om Mileis strategi vil lykkes, men foreløpig har han i hvert fall klart å tiltrekke seg en av de mest omtalte og kontroversielle skikkelsene i teknologiens verden. Og med tanke på Thiels forkjærlighet for dramatiske uttalelser, kan Argentina vente seg en interessant tid fremover





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Peter Thiel Javier Milei Antikrist Skatt J.D. Vance

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