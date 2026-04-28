Petter Grønstad blir ny trener i Larvik Håndball

Larvik Håndball har ansatt Petter Grønstad (28) som ny hovedtrener. Han kommer fra stillingen som assistenttrener i seriemester Sola og overtar etter Henrik Signell etter sesongslutt.

Larvik har endelig funnet sin nye håndball trener etter en omfattende søkeprosess som startet i mars. Etter at det ble kjent at den nåværende treneren, Henrik Signell, ville forlate klubben, har det vært stor spenning rundt hvem som skulle ta over ansvaret.

Avgjørelsen om å avslutte samarbeidet med Signell ble tatt i gjensidig forståelse, men var basert på Signells personlige og familiære omstendigheter. Nå kan Larvik presentere Petter Grønstad (28) som sin nye hovedtrener. Grønstad kommer fra stillingen som assistenttrener i seriemester Sola, og bringer med seg verdifull erfaring og et friskt perspektiv til klubben. Grønstad uttrykker stor glede og overraskelse over å ha blitt tilbudt jobben i Larvik.

Han beskriver det som en fantastisk mulighet som er i tråd med hans ambisjoner om å utvikle seg som hovedtrener. Selv om han trives svært godt i Sola og ser frem til å fortsette å lære av sine kolleger der, følte han at timingen var riktig for å ta steget videre i karrieren. Han fremhever Larviks rike historie og tradisjoner, og ser frem til å bidra til å bygge videre på klubbens suksess.

Grønstad har vært en viktig del av Solas suksess denne sesongen, hvor klubben deltok i Champions League for første gang og vant sitt første seriegull. Han har jobbet tett med den erfarne treneren Steffen Stegavik, og har tilegnet seg mye kunnskap og erfaring i løpet av denne tiden. Håndballekspert Bent Svele i TV 2 beskriver Grønstad som en ung og lovende trener som har fått verdifull erfaring i Sola, og mener at Larvik har gjort et spennende valg.

Grønstad hadde ett år igjen av sin kontrakt med Sola, men klubben har vist forståelse for hans ønske om å ta over som hovedtrener i Larvik. Han takker Sola for den støtten og fleksibiliteten de har vist i prosessen, og fremhever spesielt Steffen Stegaviks veiledning og støtte. Både Sola og Larvik skal i gang med kvartfinaler i sluttspillet førstkommende onsdag, og Grønstad vil overta hovedansvaret i Larvik etter sesongslutt.

Daglig leder i Larvik, Brede Csiszar, understreker at Grønstad representerer en ny retning for klubben, og at han passer godt inn i Larviks filosofi om utvikling og langsiktige ambisjoner. Han er trygg på at Grønstad vil være et godt valg for klubben og spillertroppen. Ansettelsen av Grønstad signaliserer en satsing på unge og ambisiøse trenere, og Larvik håper at han vil kunne føre klubben til nye høyder i årene som kommer.

Grønstad vil bringe med seg en moderne tilnærming til håndballtrening, og vil fokusere på å utvikle spillernes individuelle ferdigheter og lagets kollektive spill. Han vil også legge vekt på å skape en positiv og motiverende treningskultur, hvor spillerne kan trives og utvikle seg





