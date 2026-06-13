Petter Pilgaard bytter anleggsklær for dress på Elle‑fest og feirer fire år med Vendela Kirsebom

Petter Pilgaard viser at han både kan jobbe i anleggsdress og vandre på den røde løperen. I sommer feirer han fire år med modellen Vendela Kirsebom, og paret deler både arbeidsglede og feststemning.

Petter Pilgaard er ikke en fastgjenganger på de store kjendisfestene, men av og til bytter han anleggsklærne med penklær for å følge med kona på den røde løperen.

I sommer markerer paret fire år som mann og kone etter at de møttes under innspillingen av Farmen kjendis. Pilgaard ble kjent for norske seere da han deltok i den første sesongen av Paradise Hotel, mens Vendela Kirsebom har bak seg en internasjonal modellkarriere. Til tross for Pilgaards daglige rolle i P5s Frokostshow og hans mange medieopptredener, foretrekker han et liv uten konstant oppmerksomhet fra pressen.

Hans største lidenskap ser ut til å være anleggsarbeid, og han omtaler jobbene på gatene i Oslo med samme entusiasme som de store festene. Når han dukker opp i dress på en Elle‑fest, gjør han det for å støtte sin vakre frue og for å ta en pause fra grus og byggestein. Da Dagbladet møtte paret på den røde løperen i forbindelse med årets Elle‑fest, innrømmet Pilgaard at han fortsatt tilbringer store deler av hverdagene med manuelle oppgaver.

Han forklarte at etter vårrengjøringen og feiingen av gatene frem mot 17. mai, er det greit med en avveksling fra gruver og byggeplasser.

"Jeg er ganske rutinert etter ti år i radio", fortsatte han med et smil, og la til at alder bare er et tall så lenge man holder seg aktiv. De fortalte også at de lett lar seg friste av de små festlige øyeblikkene som en rød løper eller et TV‑program som Sofa, men at deres kjernekjærlighet er å dele hverdagslige opplevelser sammen. Paret har også delt minner fra deres felles liv på TV.

I programmet Vendela pluss Petter gifter seg forteller Kirsebom om den første natten med Pilgaard, og viser fram en kjole med hvite blomster som stammer fra deres eget bryllup for fire år siden. På deres første danseøkt den 17. juni ble de filmet i en intim setting, og de understreker at hver dag er en anledning til å feire.

"Vi skal foreløpig bare spise på selve dagen, men vi feirer hver dag", sier Pilgaard. For ham er feiring ikke bare glitrende arrangementer, men også de stille øyeblikkene hvor man kan nyte hverandres selskap etter en lang arbeidsdag på gata. Denne balansen mellom offentlig glans og jordnær arbeidsinnsats gjør dem til et av de mest ekte paret i norsk kjendisliv





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Petter Pilgaard Vendela Kirsebom Elle‑Fest Anleggsarbeid Kjendisliv

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