Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom: Anleggsarbeid og Elle-fest

Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom, kjent for deltakelsen i Paradise Hotel og modellkarrieren, har planene klare for bryllupsreisen. Pilgaard innrømmer at det er greit med en tur ut av 'graven', men han er sjelden å se ute på de store kjendisfestene. Kirsebom og Pilgaard var å se i TV 2-programmet 'Sofa' og har en lang karriere bak seg som verdenskjent modell.

Pilgaard ble kjent for det norske folk da han deltok i den første sesongen av « Paradise Hotel », mens Kirsebom har en lang karriere bak seg som verdenskjent modell.

Men selv om Pilgaard ønsker lytterne en god morgen med P5s Frokostshow fem dager i uka, er det ikke et liv i rampelyset som står høyest hos ham. Hans store kjærlighet - etter kona - virker etter alt å være anleggsarbeid. GLEDER SEG: Vendela Kirsebom forteller at hun og ektemannen Petter Pilgaard har planene klare for bryllupsreisen. Reporter: Thea Hope.

Video: Celina Morken Da Dagbladet møtte paret ute på løperen i forbindelse med årets Elle-fest, røper Pilgaard at det fremdeles er anleggsarbeid som gjelder. Han er sjelden å se ute på de store kjendisfestene, ogMen denne junikvelden har han tatt på seg dressen og blitt med Kirsebom ut på løperen. Han innrømmer at det er greit med en tur ut av «gravern» også.

- Så nå driver jeg jo med helt andre ting, men jeg må jo bli med min vakre frue.

«SOFA»: Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard var å se i TV 2-programmet «Sofa» i 2021. Foto: Espen Solli / TV 2 Paret forteller at det alltid prøver å få med seg Elle-festene, og det er her Pilgaard gjør sine sjeldne opptreden på rød løper. - Det er helt fantastisk. Nå har vi tilbakelagt vårrengjøring og feid gatene til 17. mai, så nå er det alt mulig forefallende arbeid.

Det er fantastisk og givende, sier Pilgaard. Vårens vakreste eventyr - vårrengjøring av Oslo 🧹💛 Bli med Petter Pilgaard på jobb og se hvordan vi vasker gatene for grus, løv og søppel etter vinteren👷- Så da blir det en tidlig kveld? - Jeg er jo ganske rutinert. For ti år sida så var jeg jo seks og et halvt år på radio.

Så jeg er jo rutinert på det, men får jo se om alderen tynger, men satser på at det ordner seg, sier han med et smil. FØRSTE NATT: I «Vendela + Petter gifter seg» forteller Vendela Kirsebom om den første natten hun tilbrakte med forlovede Petter Pilgaard. Reporter: Katrine Bjelke. Video: TV 2/Nora Skavhaug For anledningen hadde paret kledd seg i lyse toner, og pyntet opp antrekkene med små hvite blomster.

Blomstene kan Pilgaard avsløre at er fra bryllupet for fire år siden. FØRSTE DANS: Fredag 17. juni fikk Petter sin Vendela. Her danser de sin første dans. Video: TV 2/Jenny Emilie Aas.

- Vi skal foreløpig bare ut å spise på selve dagen. Vi feirer jo hver dag, man må det, det er viktig. Den dagen man ikke feirer så er det ikke en god dag, fortsetter Pilgaard. - Norge fortsetter å vinne VM, skriver amerikansk nettsted etter hockeybesøket som nå går verden rundt.

NHL: Erling Braut Haaland, Ståle Solbakken og flere av landslagsspillerne ble fanget opp på storskjermen i Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights natt til fredag norsk tid. GREENSBORO (Dagbladet): Hele den norske landslagstroppen stakk av på hockeyfest i Raleigh torsdag, hvor de fikk se Carolina Hurricanes vinne kamp fem i Stanley Cup-finalen





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Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom viser seg i anleggsarbeid foran Elle‑festenPetter Pilgaard, kjent fra Paradise Hotel og som radioprogramleder, og modell‑ikonet Vendela Kirsebom ble sett på røde løperen under årets Elle‑fest. Pilgaard forklarte at han nå kun tar på seg arbeidsklær for å hjelpe sin kone med anleggs‑ og vedlikeholdsarbeid etter vårrengjøringen i Oslo, og at han sjelden deltar på store kjendisarrangementer. Paret deler også planer for bryllupsreise og minner fra TV‑programmet Sofa.

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