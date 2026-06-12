Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom på rød løper: - Jeg må jo bli med min vakre frue

Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom deltok på Elle-festen i Oslo. Pilgaard, som sjelden er å se på kjendisfester, iførte seg dress for anledningen. Paret feirer fire års ekteskap og planlegger en bryllupsreise.

Petter Pilgaard er ikke ofte å se på de store kjendisfestene, men innimellom gjør han et unntak. Den tidligere Paradise Hotel-deltakeren, som nå jobber som anleggsarbeider og radioprogramleder, tok på seg dressen for å følge kona Vendela Kirsebom på den årlige Elle-festen i Oslo.

Paret, som giftet seg for fire år siden etter å ha møtt hverandre under innspillingen av Farmen kjendis, strålte på den røde løperen. - Det er helt fantastisk. Nå har vi tilbakelagt vårrengjøring og feid gatene til 17. mai, så nå er det alt mulig forefallende arbeid. Det er fantastisk og givende, sier Pilgaard om jobben sin.

Han innrømmer at det er en sjelden tur ut av gravearbeidet, men at han gjerne blir med sin vakre frue ut på fest. Paret har alltid forsøkt å få med seg Elle-festene, og det er her Pilgaard gjør sine sjeldne opptredener på rød løper. For anledningen hadde de kledd seg i lyse toner med små hvite blomster, som Pilgaard avslører er fra bryllupet deres for fire år siden. - Vi skal foreløpig bare ut å spise på selve dagen.

Vi feirer jo hver dag, man må det, det er viktig. Den dagen man ikke feirer så er det ikke en god dag, fortsetter han med et smil. Vendela Kirsebom, som har en lang karriere som verdenskjent modell, forteller at de har planene klare for bryllupsreisen, men vil ikke røpe for mye. Paret, som også deltok i TV 2-programmet Sofa i 2021, ser frem til å tilbringe tid sammen.

Pilgaard, som er programleder i P5s Frokostshow, innrømmer at han er rutinert på radio, men at alderen kanskje tynger litt. - Så da blir det en tidlig kveld? Jeg er jo ganske rutinert. For ti år sida så var jeg jo seks og et halvt år på radio.

Så jeg er jo rutinert på det, men får jo se om alderen tynger, men satser på at det ordner seg, sier han. Til tross for at Pilgaard er en kjent fjes fra TV og radio, er det anleggsarbeid som står hans hjerte nærmest etter kona. Han trives med å jobbe ute i all slags vær, og ser på det som givende.

- Så nå driver jeg jo med helt andre ting, men jeg må jo bli med min vakre frue, sier han og ser på Vendela. Paret er et bevis på at kjærligheten kan blomstre selv om man kommer fra forskjellige verdener. Pilgaard, kjent for sin deltakelse i Paradise Hotel, og Kirsebom, en av Norges mest kjente modeller, har funnet tonen og feirer hver dag sammen.

De ser frem til mange flere år som mann og kone, og gleder seg til å fortsette å utforske livet sammen





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Petter Pilgaard Vendela Kirsebom Elle-Festen Rød Løper Bryllupsdag

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