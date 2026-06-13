Petter Pilgaard viser seg i dress på Elle‑festen - anleggsarbeidet bak glamouren

Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom feirer fire år som ektepar. Pilgaard, kjent fra Paradise Hotel, sjelden på kjendisfester, melder seg på den røde løper for å støtte sin kone, samtidig som han fortsetter å jobbe med anleggsarbeid og feier Oslos gater etter vinteren.

Petter Pilgaard er sjelden å se på de største kjendisfestene, men når han bytter anleggsklærne med penneklær for å følge med kona på den røde løper, får man et glimt av hans andre liv.

Det er snart fire år siden Pilgaard og modell- og TV‑personlighet Vendela Kirsebom giftet seg, etter at de først møttes under innspillingen av "Farmen kjendis". Pilgaard ble kjent for norske seere da han deltok i den første sesongen av "Paradise Hotel", mens Kirsebom har en internasjonal modellkarriere bak seg. Til tross for sin medieprofil ser Pilgaard seg selv mer som en arbeidshest enn en glamour‑personlighet; hans største lidenskap etter kona synes å være anleggsarbeidet de driver sammen.





I et intervju med Dagbladet i forbindelse med årets Elle‑fest forteller Pilgaard at han fortsatt tilbringer dagene med å rive opp og bygge på, selv om han nå har tatt på seg dressen for en sjelden rødt løper‑opptreden. \"Jeg er vant til å jobbe med grus, løv og søppel etter vinteren. Nå feier vi gatene til 17. mai, så nå er det alt mulig forefallende arbeid. Det er fantastisk og givende,\" sier han med et smil.

Han forklarer også at han har en daglig rutine med å være med på P5s Frokostshow fem dager i uka, men at han likevel trenger pauser fra rampelyset. Når han får anledning til å være med Kirsebom på den røde løper, gjør han det for å støtte sin vakre frue og for å vise at selv en som er vant til arbeidsklær kan glänse i dress.



Paret har også delt flere personlige øyeblikk i media.

I TV‑2‑programmet "Sofa" fra 2021 viste de sin samspill, og i dokumentaren "Vendela + Petter gifter seg" beskriver Kirsebom den første natten de tilbrakte sammen etter forlovelsen. På deres fjerde bryllupsdag, 17. juni, danset de sin første dans som ektefolk, kledd i lyse antrekk med små hvite blomster som minner om bryllupet fra fire år tilbake. Pilgaard understreker at de feirer hver dag, men at den første dansen var et spesielt høydepunkt.

Til tross for den travle kalenderen, er paret enige om at enkle middager på bryllupsdagen og å feire hverdagens små øyeblikk er viktig for å holde gnisten levende.



For fans av Pilgaard som ønsker å se ham i arbeid, har han også invitert publikum til å følge med på en nettkampanje der han viser hvordan de vasker gatene i Oslo etter vinteren.

Kampanjen, merket med 🧹💛, gir seerne et innblikk i hans daglige oppgaver som anleggsarbeider og viser at han er like stolt av å feie gaten som av å gå på den røde løper. På tross av alder og de mange offentlige opptredener han har hatt, sier Pilgaard at han fortsatt er "ganske rutinet" med å sette seg på radio og TV, og at han ser frem til flere år med både arbeid, familie og noen sjeldne glamour‑øyeblikk





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Petter Pilgaard Vendela Kirsebom Elle‑Fest Kjendispar Anleggsarbeid

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