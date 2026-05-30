Petter Thoresen, the head coach of Norway's national ice hockey team, has been praised for his experience, leadership, and ability to guide the young team to success. He is considered one of the most experienced coaches in Norway and has a strong track record in the NHL. His ability to create a simple yet effective game plan and set clear expectations for the players has been highly regarded by experts and former players alike.

Når de norske 'isbjørnene' lørdag møter Sveits til en historisk semifinale i Zürich, er det med en hovedtrener på sidelinjen som før mesterskapet egentlig kun hadde sesongavslutningen til Storhamar i tankene.

Men etter at Sjur Robert Nilsen tidligere i vinter fikk påvist kreft, steppet Thoresen inn til sin andre periode som kaptein for Norge-skuta. Stort bedre kunne det heller ikke gå etter å ha slått storheter som Tsjekkia, Sverige og seier mot Latvia i kvartfinalen. Tilbake i Skandinavia er ekspertene stumme av begeistring. – Jeg er dypt imponert over personen og fagmannen Petter Thoresen.

Han er en vinner ut i fingertuppene. Han holder NHL-nivå i alt han gjør, og er en perfekt veileder for denne unge norske gruppen takket være all erfaringen han har samlet gjennom 20–25 år innen verdenshockeyen. Slikt smitter. Det sier Adam Johansson, journalist og ishockeykommentator i svenske Expressen, til Nettavisen.

Jørgen Karterud: – Ingen har bedre CV i NorgeTidligere Vålerenga-spiller Jørgen Karterud støtter opp om at Thoresen kunne gjort en fin figur utenfor Norge. Det har garantert dukket opp tilbud. andre steder, for det er ikke mange som har bedre CV i landet enn Petter Thoresen. Karterud, som også har spilt i Sverige, har stor beundring for det Thoresen og Norge har fått til i VM. – Nei, det, man er jo nesten tom for ord da.

Du sitter og er, ja, blank i øynene og rørt og stolt og. Jeg vet hvor mye jobb som ligger bak. Karterud peker blant annet på Thoresens forsøk på å ta en selfie etter Latvia-triumfen. – Det er mye humor, bare sånn på torsdag, da han skal opp med telefonen for å ta en selfie.

Du tenker bare: Hva er det han driver med nå, liksom? Er det sånn det skjer nå? Da sa han vel og at det ble vel ikke de beste bildene, litt dårlig teknisk, sier Karterud og ler. Mener Thoresen var perfekt løsningHockeyspesialist i Aftonbladet, Hans Abrahamsson, spilte selv i Vålerenga i fem sesonger og hadde Thoresen som trener på begynnelsen av 2000-tallet.

Han tror Petter og sønnen Patrick Thoresen, som er sportssjef for det norske landslaget, hadde en veldig høy stjerne og stor tillit i spillergruppen fra start av. – Og det skal man ikke undervurdere, sier den tidligere ishockeyproffen til Nettavisen og legger til: – Videre er far og sønn Thoresen flinke til å sette et ganske enkelt spillsystem med et tydelig krav som alle forventes å kjøpe inn på. Dessuten er ikke Petter noen vanlig vikar, men Norges mest meritterte trener på klubblagsnivå.

Sånn som ting ble med Nilsens sykefravær, tror Abrahamsson det norske landslaget fant den beste løsningen de kunne få. Legg til at både (Jonas) Holøs og (Ole-Kristian) Tollefsen gjør en kjempejobb som assistenter, understreker ha





