Pettersson til Stavanger, Stadheim til Finland og Ødegaard i VM-fokus

Linus Pettersson signerer for Stavanger, Hans Kristian Stadheim blir trener for finske langrennstjerner, og Martin Ødegaard er usikker for VM. Samtidig søkes en VM-tittingsjef for en halv million kroner.

Pettersson har vært en av de mest ettertraktede hockeyspillerne etter en imponerende sesong med Narvik. Med flest målpoeng i grunnserien og utropet til årets spiller av TV 2, har han fått kallenavnet «Trollgubben» for sine unike evner med kølle og puck.

Tidligere har han spilt på nivå to og tre i svensk hockey, men nå har han signert en ettårskontrakt med Stavanger. – Han er en dedikert hockeynerd med et ekstremt konkurranseinstinkt. Linus har høy kvalitet og masse kreativitet i det han foretar seg med pucken. Han vil bli en boksåpner for oss, sier hovedtrener Anders Gjøse.

Stavanger slo nettopp Narvik i kvartfinalen i NM-sluttspillet sist sesong, men ble stoppet i semifinalen mot norgesmester Storhamar. Sportssjef Pål Higson ga seg overraskende etter 21 år i Oilers, men trenerduoen Gjøse og Marius Trygg samt en rekke viktige spillere er med videre foran 2026/27-sesongen. I langrenn har Hans Kristian Stadheim forlatt det norske privatlaget Team Aker Dæhlie for å bli trener for de finske landslagsstjernene.

Joakim Abrahamsson er landslagssjef, og han understreker at moderne toppidrett handler om samarbeid og struktur. – Vårt ansvar er å sørge for klarhet og stabilitet slik at utøverne kan fokusere fullt ut på prestasjonene sine, sier Abrahamsson. Stadheim har en doktorgrad i treningsfysiologi og har jobbet i internasjonal toppidrett i over 15 år. Han har en imponerende merittliste med stjerner som Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund.

– Jeg er veldig spent på min nye rolle i det finske skiforbundet og muligheten til å være en del av en så sterk skikultur, sier nordmannen. – Denne rollen er en motiverende ny utfordring, og jeg ser fram til å bruke min erfaring for å støtte utviklingen til utøverne og laget, legger han til. I fotball er det usikkerhet rundt Martin Ødegaard. – Vi vet ikke om han rekker kampen.

Han har fått en skade i foten, men det er ikke brudd, sier Freyr Alexandersson til TV 2. – Han er tvilsom til kampen, men det er ikke umulig. Hvis han ikke rekker kampen, blir det selvfølgelig tungt for ham. Testkampen mot Sverige 1. juni spilles bare to dager etter Champions League-finalen, der Ødegaard og Arsenal er med.

Ødegaard spilte sist for Norge mot Moldova 9. september. Landslagssjefen håper den skadeplagede midtbanemannen nå kan spille resten av sesongen med Arsenal. – Hvis han kan holde seg skadefri inn mot VM, så tror jeg det hvert fall fysisk sett kan være en fordel med en måned med kamper før Marokko, sier Solbakken. Kampen mot Marokko blir Norges siste før VM, og den spilles i Harrison, New Jersey med start klokken 21 norsk tid 7. juni.

En person skal tjene nær en halv million kroner for å se Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth i VM. Én person skal belønnes med nær en halv million kroner for å se alle 104 VM-kampene i en boks på Times Square i New York. Stillingen, som i annonsen omtales som «sjef for VM-titting», kommer også med en heftig lønn. For 39 dager med jobb får man betalt ikke mindre enn 50.000 dollar (462.669 kroner).

Men samtidig må man se hvert eneste minutt av VM-festen. Personen som får jobben, skal sitte i en gjennomsiktig boks midt i Times Square, som er et av de travleste stedene i USA. – Det vil være den beste sommerjobben på markedet, men bare for en vill supporter som er villig til å få denne «once in a lifetime»-opplevelsen, skriver Fox i pressemeldingen. Interesserte fotballfans kan søke på jobben gjennom rekrutteringsselskapet Indeed.

Den utvalgte vil få beskjed 6. juni underveis i Fox' sending av baseballkampen mellom Boston Red Sox og New York Yankees. Første dag på jobb blir 11. juni for å se kampen mellom Mexico og Sør-Afrika. VM varer fram til finalen utenfor New York 19. juli. Norske Mats Zuccarello (midten) sørget for en assist i tirsdagens sluttspillkamp, men han og resten av Minnesota Wild måtte igjen se seg slått av Colorado Avalanche.

En assist fra norske Mats Zuccarello var ikke nok til å redde Minnesota Wild fra å tape sin andre strake sluttspillkamp 2–5 mot Colorado Avalanche. Vertslaget i Colorado sto for den første scoringen da Martin Necas fikk nettkjenning etter snaut tre minutter på isen i Denver. Den ledelsen ble imidlertid svært kortvarig. Bare seks sekunder senere utlignet Kirill Kaprizov for Minnesota, etter assists fra Ryan Hartmann og Mats Zuccarello.

Før perioden var halvferdig hadde Avalanche gått opp i ledelsen igjen ved Gabriel Landeskog. Et drøyt minutt ut i andre periode la Nicolas Roy på til 3-1, som sto seg både ut den perioden og litt over halvveis inn i den neste





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hockey Langrenn Fotball VM Stavanger Oilers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mikel Arteta bekrefter gladnyhet! Kai Havertz og Martin Ødegaard er klare for spill mot Atlético MadridDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Arsenal-optimisme rundt Ødegaards retur – eksperter avfeier kritikkMartin Ødegaard nærmer seg retur fra skade, og Arsenal-eksperter avfeier spekulasjoner om at klubben vokser fra sin kaptein. Tilliten mellom spiller og manager beskrives som enorm.

Read more »

Bukayo Saka sender Arsenal til Champions League-finale etter 20 årBukayo Saka (24) sikret Arsenal plass i Champions League-finalen for første gang på 20 år. Arsenal tapte siste finalen i 2006 mot Barcelona. Martin Ødegaard og laget har nå også en hånd på Premier League-trofeet etter Manchester Citys tap mot Everton. 30. mai blir det Champions League-finale i Budapest, hvor Ødegaard står overfor sin største kamp i karrieren. Arsenal kan oppleve sin beste sesong i klubbens 140 år lange historie.

Read more »

Se bildene fra Ødegaards festkveld: Jubelbrølet som avslører altLONDON (TV 2): Hele følelsesregisteret ble satt på spill før Martin Ødegaard (27) gikk fullstendig av hengslene. I garderoben ble lagkameratene tatt på senga.

Read more »

Vinn en halv million kroner for å se VM i Times Square – og andre norske sportsnyheterEn person kan vinne nesten en halv million kroner for å se alle VM-kampene i en boks i Times Square. I tillegg til denne unike jobben, inkluderer nyheten også oppdateringer om norske fotballspillere som Mats Zuccarello og Martin Ødegaard, sjakkspiller Magnus Carlsen og ishockeyspillere som Andreas Lilleberg.

Read more »

Slik blir Ødegaards VM-oppladning - står over Sverige-kampenMartin Ødegaard kan ikke se frem til mange fridager etter Champions League-finalen.

Read more »