Philip Zinckernagel og Robert Lewandowski til Chicago Fire: Gigantsignering for MLS-klubben

Philip Zinckernagel har funnet en ny klubb hvor han trives godt, og nå har Robert Lewandowski ankommet til Chicago Fire. Det er en gigantsignering for MLS-klubben, med en avtale om to- eller treårskontrakt for Lewandowski.

Det er to klubber hvor Philip Zinckernagel virkelig har kommet 'hjem': Bodø/Glimt og nå Chicago Fire . To vidt forskjellige ligaer, klubber og omgivelser, men på gressmatta har dansken arbeidsforhold han digger.

Zinckernagels klubb. Unødvendig å si, dette vil forbedre arbeidsforholdene til dansken ytterligere. Zinckernagel har på kort tid spilt seg inn som en av de store profilene hos Chicago Fire – og MLS. Totalt 21 scoringer og 21 assists på 52 kamper så langt for den amerikanske klubben.

Det er også plass til en Robert Lewandowski. Robert Lewandowski nær signering med Chicago Fire Robert Lewandowski planla å bruke sommeren på VM-arenaen, men Polen klarte altså ikke å sikre seg billett til USA. Nå meldes det en av tidenes beste spisser likevel har ankommet USA, men med en helt annen agenda enn VM.

Før sesongslutt bekreftet Chicago Fire-trener Gregg Berhalter at det pågikk samtaler mellom MLS-klubben og Lewandowskis representanter, nå meldes det at 37-åringen har landet i Chicago. la ut bilder av Robert Lewandowski, som har landet i Chicago.. Dette skal ikke dreie seg om en ferietur, men det som skal ende med signering for MLS-klubben. Ifølge det polske mediet er det snakk om to- eller treårskontrakt, hvor Lewandowski forventes å tjene mellom 15 og 20 millioner euro per år. For Chicago Fire og MLS en gigantsignering





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Philip Zinckernagel Chicago Fire MLS Robert Lewandowski Gigantsignering

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