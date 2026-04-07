Pionerer innen kvanteteknologi hedret: En hyllest til Bennett og Brassard

Charles Bennett og Gilles Brassard tildeles pris for banebrytende arbeid innen kvanteteknologi. Debattinnlegg om kvanteteknologiens fremvekst, inkludert kvantenøkkelutveksling og kvanteteleportering, og dens implikasjoner for fremtidens sikkerhet.

5. apr. 2026 - 10:00 Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no. ble i år tildelt Charles Bennett og Gilles Brassard. Kvantenøkkelutveksling muliggjør deling av kryptografiske nøkler med fysisk garantert konfidensialitet, mens kvanteteleportering muliggjør overføring av en kvantetilstand ved hjelp av såkalt «sammenfiltring» – Einsteins «spøkelsesaktige fjernvirkning» – til tross for at all kommunikasjon foregår over klassiske kanaler.

Å beskrive Bennett og Brassard som bautaer innen fagfeltet er faktisk en underdrivelse. Flere av grunnideene deres tok form allerede på 70-tallet, da Bennett «overfalt» Brassard mens han svømte på en strand. Dette var flere år før fysikklegenden Richard Feynman introduserte verden til ideen om kvantedatamaskinen, og 15 år før Peter Shor publiserte sin berømte kvante-faktoreringsalgoritme, som kan knekke det meste av dagens kryptografi og dermed Vi håper prisen bidrar til økt oppmerksomhet rundt både mulighetene og utfordringene som følger med kvanteteknologiens fremvekst, skriver Tjerand Silde (t.v.) og Hans Heum. Foto: Kai T. Dragland/NTNU og privat. Kvanteteknologien, som fortsatt er under utvikling, er Bennett og Brassards kvanteteleportering og kvante-nøkkelutvekslingsprotokoller som lar seg demonstrere med dagens teknologi, basert på kontrollerte lasere og polariseringsfiltre. Kvanteteknologi er ikke bare teori; praktiske anvendelser er allerede i sikte. Kinas nøkkelutveksling mellom satellitt og bakkestasjon skal starte et pilotprosjekt for å utforske ulike løsninger og det er betydelig forskning og utvikling før det kan gi sikkerhet i praksis. Vi vet ennå ikke hvilken rolle kvanteteknologi kommer til å spille i fremtidens samfunn, og vi ser nye gjennombrudd hvert år. Heldigvis trenger vi ikke vente på nye teknologigjennombrudd for å sikre dataene våre mot kvantedatamaskiner: Kryptologer har allerede utviklet kvantesikker kryptografi som kan tas i bruk umiddelbart. Dette er klassiske algoritmer som kan kjøres på dagens telefoner og laptoper, men som motstår angrep fra Shors faktoriseringsalgoritme. Faktisk representerer kvantedatamaskiner allerede i dag en sikkerhetstrussel, da de muliggjør såkalte «lagre-nå-dekrypter-senere»-angrep. Mye av vår mest sensitive informasjon har lang levetid, og derfor anbefaler Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) å migrere til kvantesikker kryptografi allerede nå. Dette er avgjørende for å beskytte verdifull informasjon i en verden der kvanteberegning utvikler seg raskt. Den fremvoksende trusselen fra kvantedatamaskiner understreker behovet for proaktive sikkerhetstiltak. Vi gratulerer Bennett og Brassard med en høyst fortjent pris – og håper den bidrar til økt oppmerksomhet rundt både mulighetene og utfordringene som følger med kvanteteknologiens fremvekst





Kvanteteknologi Kvantekryptografi Kvantenøkkelutveksling Kvanteteleportering Sikkerhet

