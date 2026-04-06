Pionerer innen kvanteteknologi hedret: En milepæl for fremtidens sikkerhet

Charles Bennett og Gilles Brassard hedres for sitt banebrytende arbeid innen kvantekryptografi. Kvanteteknologi lover revolusjonerende endringer i informasjonssikkerhet, men byr også på utfordringer som må adresseres.

5. apr. 2026 - 10:00 Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no. ble i år tildelt Charles Bennett og Gilles Brassard.

Kvante-nøkkelutveksling gjør det mulig å dele kryptografiske nøkler med fysisk garantert konfidensialitet, mens kvanteteleportering gjør det mulig å overføre en kvantetilstand ved hjelp av såkalt «sammenfiltring» («entanglement» på engelsk) – Einsteins «spøkelsesaktige fjernvirkning» – til tross for at all kommunikasjon foregår over klassiske kanaler. Å beskrive Bennett og Brassard som bautaer innen fagfeltet er faktisk en underdrivelse. Flere av grunnideene deres tok form allerede på 70-tallet, da Bennett «overfalt» Brassard, mens han svømte på en strand. Dette var flere år før fysikklegenden Richard Feynman introduserte verden til ideen om kvantedatamaskinen, og 15 år før Peter Shor publiserte sin berømte kvante-faktoreringsalgoritme, som kan knekke det meste av dagens kryptografi og dermed Vi håper prisen bidrar til økt oppmerksomhet rundt både mulighetene og utfordringene som følger med kvanteteknologiens fremvekst, skriver Tjerand Silde (t.v.) og Hans Heum. Foto: Kai T. Dragland/NTNU og privat. Kvanteteknologi, som fortsatt er under utvikling, er Bennett og Brassards kvanteteleportering og kvante-nøkkelutveksling protokoller som lar seg demonstrere med dagens teknologi, basert på kontrollerte lasere og polariseringsfiltre. Kinas nøkkelutveksling mellom satellitt og bakkestasjon skal starte et pilotprosjekt for å utforske ulike løsninger. Det kreves betydelig forskning og utvikling før det kan gi sikkerhet i praksis. Vi vet ennå ikke hvilken rolle kvanteteknologi kommer til å spille i fremtidens samfunn, og vi ser nye gjennombrudd hvert år. Men heldigvis trenger vi ikke vente på nye teknologigjennombrudd for å sikre dataene våre mot kvantedatamaskiner: Kryptologer har allerede utviklet kvantesikker kryptografi som kan tas i bruk umiddelbart. Dette er klassiske algoritmer som kan kjøres på dagens telefoner og laptoper, men som motstår angrep fra Shors faktoriseringsalgoritme. Faktisk representerer kvantedatamaskiner allerede i dag en sikkerhetstrussel, da de muliggjør såkalte «lagre-nå-dekrypter-senere»-angrep. Mye av vår mest sensitive informasjon har lang levetid, og derfor anbefaler Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) å migrere til kvantesikker kryptografi allerede nå. Vi gratulerer Bennett og Brassard med en høyst fortjent pris – og håper den bidrar til økt oppmerksomhet rundt både mulighetene og utfordringene som følger med kvanteteknologiens fremvekst!





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kvanteteknologi Kvantekryptografi Kvantenøkkelutveksling Kvanteteleportering Sikkerhet

United States Latest News, United States Headlines

