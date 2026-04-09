Pionerer innen kvanteteknologi hedret for banebrytende arbeid

Charles Bennett og Gilles Brassard tildeles pris for deres banebrytende arbeid innen kvantekryptografi og kvantekommunikasjon. Prisen anerkjenner deres bidrag til kvantenøkkelutveksling og kvanteteleportering, teknologier som lover å revolusjonere datasikkerhet og kommunikasjon.

5. april 2026 - 10:00 Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no. ble i år tildelt Charles Bennett og Gilles Brassard.

Kvantenøkkelutveksling gjør det mulig å dele kryptografiske nøkler med fysisk garantert konfidensialitet, mens kvanteteleportering gjør det mulig å overføre en kvantetilstand ved hjelp av såkalt «sammenfiltring» («entanglement» på engelsk) – Einsteins «spøkelsesaktige fjernvirkning» – til tross for at all kommunikasjon foregår over klassiske kanaler. Å beskrive Bennett og Brassard som bautaer innen fagfeltet er faktisk en underdrivelse. Flere av grunnideene deres tok form allerede på 70-tallet, da Bennett «overfalt» Brassard, mens han svømte på en strand – handler om evnen til å kunne forutsi hva som kan skje. Dette var flere år før fysikklegenden Richard Feynman introduserte verden til ideen om kvantedatamaskinen, og 15 år før Peter Shor publiserte sin berømte kvante-faktoreringsalgoritme, som kan knekke det meste av dagens kryptografi og dermed. Vi håper prisen bidrar til økt oppmerksomhet rundt både mulighetene og utfordringene som følger med kvanteteknologiens fremvekst, skriver Tjerand Silde (t.v.) og Hans Heum. Foto: Kai T. Dragland/NTNU og privat. Som fortsatt er under utvikling, er Bennett og Brassards kvanteteleportering og kvante-nøkkelutveksling protokoller som lar seg demonstrere med dagens teknologi, basert på kontrollerte lasere og polariseringsfiltre. Kinas nøkkelutveksling mellom satellitt og bakkestasjon skal starte et pilotprosjekt for å utforske ulike løsninger, betydelig forskning og utvikling før det kan gi sikkerhet i praksis. Vi vet ennå ikke hvilken rolle kvanteteknologi kommer til å spille i fremtidens samfunn, og vi ser nye gjennombrudd hvert år. Men heldigvis trenger vi ikke vente på nye teknologigjennombrudd for å sikre dataene våre mot kvantedatamaskiner: Kryptologer har allerede utviklet kvantesikker kryptografi som kan tas i bruk umiddelbart. Dette er klassiske algoritmer som kan kjøres på dagens telefoner og laptoper, men som motstår angrep fra Shors faktoriseringsalgoritme. Faktisk representerer kvantedatamaskiner allerede i dag en sikkerhetstrussel, da de muliggjør såkalte «lagre-nå-dekrypter-senere»-angrep. Mye av vår mest sensitive informasjon har lang levetid, og derfor anbefaler Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) å migrere til kvantesikker kryptografi allerede nå. Vi gratulerer Bennett og Brassard med en høyst fortjent pris – og håper den bidrar til økt oppmerksomhet rundt både mulighetene og utfordringene som følger med kvanteteknologiens fremvekst!





