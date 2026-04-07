Pionerer innen kvanteteknologi hedret: Pris for banebrytende arbeid

Charles Bennett og Gilles Brassard tildeles pris for sitt banebrytende arbeid innen kvantekryptografi og kvantekommunikasjon. Deres forskning legger grunnlaget for fremtidens sikkerhet.

5. apr. 2026 - 10:00 Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no. ble i år tildelt Charles Bennett og Gilles Brassard .

Kvante-nøkkelutveksling muliggjør deling av kryptografiske nøkler med fysisk garantert konfidensialitet, mens kvanteteleportering muliggjør overføring av en kvantetilstand ved hjelp av såkalt «sammenfiltring» («entanglement» på engelsk) – Einsteins «spøkelsesaktige fjernvirkning» – til tross for at all kommunikasjon foregår over klassiske kanaler. Å beskrive Bennett og Brassard som bautaer innen fagfeltet er faktisk en underdrivelse. Flere av grunnideene deres tok form allerede på 70-tallet, da Bennett «overfalt» Brassard, mens han svømte på en strand. Dette var flere år før fysikklegenden Richard Feynman introduserte verden til ideen om kvantedatamaskinen, og 15 år før Peter Shor publiserte sin berømte kvante-faktoreringsalgoritme, som kan knekke det meste av dagens kryptografi og dermed. Vi håper prisen bidrar til økt oppmerksomhet rundt både mulighetene og utfordringene som følger med kvanteteknologiens fremvekst, skriver Tjerand Silde (t.v.) og Hans Heum. Foto: Kai T. Dragland/NTNU og privat. Mens kvantedatamaskiner fortsatt er under utvikling, er Bennett og Brassards kvanteteleportering og kvante-nøkkelutveksling protokoller som lar seg demonstrere med dagens teknologi, basert på kontrollerte lasere og polariseringsfiltre. Kvanteteknologi har potensial til å revolusjonere mange aspekter av samfunnet, og fremveksten av kvantedatamaskiner representerer både enorme muligheter og betydelige utfordringer. Kinas nøkkelutveksling mellom satellitt og bakkestasjon skal starte et pilotprosjekt for å utforske ulike løsninger, og det er betydelig forskning og utvikling som gjenstår før det kan gi sikkerhet i praksis. Vi vet ennå ikke hvilken rolle kvanteteknologi kommer til å spille i fremtidens samfunn, og vi ser nye gjennombrudd hvert år. For øyeblikket er kvanteteknologi et felt i rask utvikling med potensial til å endre måten vi tenker på databehandling, kommunikasjon og sikkerhet. Den teknologiske utviklingen innen kvantefeltet har ført til en rekke nye ideer og konsepter som kan ha en betydelig innvirkning på ulike aspekter av livene våre. Vi trenger ikke å vente på nye teknologigjennombrudd for å sikre dataene våre mot kvantedatamaskiner: Kryptologer har allerede utviklet kvantesikker kryptografi som kan tas i bruk umiddelbart. Dette er klassiske algoritmer som kan kjøres på dagens telefoner og laptoper, men som motstår angrep fra Shors faktoriseringsalgoritme. Faktisk representerer kvantedatamaskiner allerede i dag en sikkerhetstrussel, da de muliggjør såkalte «lagre-nå-dekrypter-senere»-angrep. Mye av vår mest sensitive informasjon har lang levetid, og derfor anbefaler Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) å migrere til kvantesikker kryptografi allerede nå. Dette er avgjørende for å beskytte sensitiv informasjon mot fremtidige angrep fra kvantedatamaskiner. Utviklingen av kvantesikker kryptografi er et aktivt forskningsfelt, og nye løsninger dukker stadig opp. Vi gratulerer Bennett og Brassard med en høyst fortjent pris – og håper den bidrar til økt oppmerksomhet rundt både mulighetene og utfordringene som følger med kvanteteknologiens fremvekst! Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn





