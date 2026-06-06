Piratbåten Captain Morgan II - en livbåt ble til spansk gallion

Eilert Nikolaisen fra Lofoten har brukt to og et halvt år på å bygge en piratskip-replika fra en gammel livbåt. Nå seiler han rundt i Lofoten med sin egen gallion.

Eilert Nikolaisen (60) fra Laupstad i Lofoten har alltid hatt en fascinasjon for historiske skip. Da han fant en gammel livbåt fra 1959, så han umiddelbart potensialet.

Formen minnet om en spansk gallion fra 1600-tallet, og han bestemte seg for å forvandle den til sitt eget piratskip. Prosjektet tok to og et halvt år, og resultatet er Captain Morgan II, en 33 fots skute som vekker oppsikt uansett hvor den dukker opp. Nikolaisen har gjort det meste av arbeidet selv. Han startet med å laste ned bilder av historiske gallioner og brukte lupe og mikrometer for å finne de riktige målene.

Skroget ble kledd med impregnert treverk, mastene ble laget av gran fra en venns skog, og seilene ble sydd av airbag-duk - et lett og sterkt materiale som ikke bråker i vinden. Åtte personer hjalp til med å reise mastene, men ellers sto han stort sett alene. Broren bidro med 12-15 timer, resten var enmannsarbeid. Byggingen gikk raskere enn planlagt.

Nikolaisen hadde lagt opp en femårsplan, men var ferdig på halve tiden. Dette er ikke hans første båt av denne typen; tidligere har han bygget en tre meter lang plenbåt og en seks meter lang variant. Den nye båten har et skrog på ti meter og en totallengde på 13-14 meter. Under dekk er den fullt innredet med kjøkken, toalett og soveplass til åtte personer.

Nikolaisen er en erfaren fisker og driftstekniker, og han ser på båtbyggingen som en naturlig forlengelse av hans praktiske bakgrunn. Han innrømmer at prosjektet kan virke tåpelig, men han har kommet til et punkt i livet hvor han gir blaffen i hva andre mener. For å finne tid til hobbyen har han sluttet å se på TV-nyheter, værmelding og sport. Nyheter er bare krig og elendighet, været blir som det blir, og sport interesserer ham ikke.

Timene han sparer bruker han på ting han synes er gøy. Om vinteren står båten på land, men i mai ble den sjøsatt for sesongen. I løpet av sommeren skal den seile til Harstad og Grytøya. Tidligere har han krysset Vestfjorden og seilt via Steigen til Bodø.

Når det er vindstille bruker han motoren, men når vinden fyller seilene går det unna. Han beskriver fremdriften som avhengig av været, og advarer om at den som har travelt heller bør ta fly. Men å ankomme en ny havn med Captain Morgan II er som å være i en film, ifølge Nikolaisen. Båten har blitt en lokal attraksjon, og folk stopper opp for å ta bilder.

Nikolaisen tar det med ro; han bygde den for sin egen glede, ikke for å imponere andre. Han vil ikke si hvor mye penger han har brukt, men understreker at det spiller ingen rolle. Han kunne ha kjøpt en standard skjærgårdsjeep til en halv million, men han anser slike båter som søppel. For ham er Captain Morgan II et kunstverk og et fristed - et sted hvor han kan være seg selv og nyte livet på sjøen





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Piratskip Båtbygging Lofoten Gallion Captain Morgan

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