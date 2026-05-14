Plantebasert kost kan gi dobbelt så stort vekttap som en konvensjonell diett

En studie viste at deltakere som spiste vegansk mat gikk ned seks kilo i løpet av seksten uker, mens de på middelhavsdietten ikke gikk ned noe. Det samme gjelder: Her ga den vegetariske dietten dobbelt så stort vekttap som en konvensjonell diett. Maria Arlén forklarer at plantebasert kost kan være spesielt positivt for kvinner i overgangsalderen som sliter med overvekt. - Men det er generelt positivt for alle som vil ned i vekt. Det er flere studier som viser at det er veldig effektivt, sier hun til Dagbladet.Kvinner i overgangsalderen burde også ha et høyt inntak av proteiner, ifølge Arlén: - Det er en game changer siden vi mister en del muskelmasse. Nå vet vi også at planteproteiner som bønner, nøtter og linser er like bra som kjøtt, legger hun til. En av teoriene er at man får i seg mye løselige og ikke-løselige fibre eller kostfiber, forklarer hun. Dette er bra for fordøyelsen og gir volum til maten i mage og tarm. - Og så er det generelt mye magi i grønnsaker. En del kjemikalier som vi ikke helt vet hvorfor og hvordan de virker. Men fibrene spiller en viktig rolle, understreker hun.

