Pleasing x Loop Experience 2 - stilfulle ørepropper for konserter

Loop og Harry Styles sitt merker Pleasing lanserer en ny ørepropp med 17 desibel demping, stilrent design og fire størrelsessett for optimal passform på festivaler.

Loop har i samarbeid med Harry Styles sitt livsstilsmerke Pleasing lansert en ny spesialutgave av sine populære ørepropper. Den nye kolleksjonen, Pleasing x Loop Experience 2, er utviklet for å gi god hørselbeskyttelse på konserter og festivaler uten at lydkvaliteten blir forringet.

Produktet kombinerer en funksjonell akustisk filterteknologi med et stilrent design som minner om en liten øredobb i enten rosa eller blå nyanse. Det gjør øreproppene både til et praktisk verktøy for å dempe skarp støy og til et moteuttrykk som kan brukes flere ganger. Øreproppene reduserer lydnivået med omtrent 17 desibel, noe som bevarer klarheten i vokal og instrumenter samtidig som de beskytter mot skadefulle lydbølger. Dette er en tydelig forbedring sammenlignet med tradisjonelle skumpropper som ofte slører musikkens detaljer.

Produktet er pakket i en funksjonell eske som inneholder fire sett med silikonpropper i ulike størrelser, slik at hver bruker kan finne den beste passformen for egne ører. I tillegg følger et lite etui i matchende farge, som kan festes på nøkkelknippet for enkel transport. Prisen ligger litt under fire hundre kroner, og Loop tilbyr gratis frakt ved kjøp over firehundre femti seks kroner.

Kunder som bestiller mindre enn dette beløpet betaler en liten fraktkostnad, men kan også legge til ekstra tilbehør for å oppnå gratis levering. Varemerket gir en hundre dagers returrett, slik at man kan teste passformen hjemme og returnere produktet dersom det ikke føles komfortabelt. Loop ble grunnlagt av to belgiske gründere som ønsket å skape en løsning for festival- og konsertpublikummet som demper skadelig støy uten å ødelegge lydopplevelsen.

Tidligere har de lansert en variant kalt Loop Dream, som er ment for bedre søvn. Pleasing x Loop Experience 2 er et eksempel på hvordan samarbeid mellom musikkikoner og teknologiselskaper kan føre til produkter som både er funksjonelle og estetisk tiltalende. Artikkelen er en kommersiell presentasjon fra Nettavisen med affiliate‑lenker til nettbutikker som gir provisjon ved salg. Det er også lagt inn ytterligere lenker for å gi leserne enkel tilgang til bestilling og mer informasjon om produktet





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ørepropper Konsert Harry Styles Pleasing Loop

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Petter Thoresen: Norway's Most Experienced Coach and a WinnerPetter Thoresen, the head coach of Norway's national ice hockey team, has been praised for his experience, leadership, and ability to guide the young team to success. He is considered one of the most experienced coaches in Norway and has a strong track record in the NHL. His ability to create a simple yet effective game plan and set clear expectations for the players has been highly regarded by experts and former players alike.

Read more »

Italia stopper konserter med Kanye West og Travis ScottLokale myndigheter frykter både bråk, protester og sikkerhetsproblemer.

Read more »

Italienske myndigheter nekte Kanye West og Travis Scott å avholde konsertene i landetItalienske myndigheter nekte rapperne Kanye West og Travis Scott å avholde konsertene de skal ha i landet, etter en forespørsel fra det jødiske samfunnet om å avlyse Wests konsert. West og Scotts konserter skulle etter planen gjennomføres i den nordlige byen, Reggio Emilia, 17. og 18. juli.

Read more »