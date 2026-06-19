Polens president Karol Nawrocki og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uenige om navnet UPA

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fratas Polens høyeste utmerkelse, og det har skapt uenighet mellom de to presidentene om navnet UPA, en eliteenhet i de ukrainske spesialstyrkene som Zelenskyj ønsker å oppkalle etter UPA, Den ukrainske opprørshæren. I Ukraina blir UPA av mange sett på som helter som kjempet mot både Nazi-Tyskland og Sovjetunionen for et fritt Ukraina under og etter andre verdenskrig. I Polen er synet helt annerledes. Der blir UPA knyttet til massedrap på polske sivile. Utenriksminister Andrij Sybiga reagerer kraftig på Polens beslutning og kaller det for et strategisk feilgrep.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fratas Polen s høyeste utmerkelse, opplyser president Karol Nawrocki. Zelenskyj fikk for tre år siden Den hvite ørns orden, som er Polen s høyeste utmerkelse.

Den daværende presidenten Andrzej Duda ga ham prisen for sin innsats for forholdet mellom Polen og Ukraina, samt for arbeidet med demokrati, fred og sikkerhet i Europa. Polen har vært blant Ukrainas nærmeste allierte siden Russland gikk til full invasjon i 2022. Uenige om historienBakteppet er en krangel om en massakre under andre verdenskrig. Zelenskyj ønsker å oppkalle en eliteenhet i de ukrainske spesialstyrkene etter UPA, Den ukrainske opprørshæren, noe som har skapt sterke reaksjoner i Polen.

I Ukraina blir UPA av mange sett på som helter som kjempet mot både Nazi-Tyskland og Sovjetunionen for et fritt Ukraina under og etter andre verdenskrig. I Polen er synet helt annerledes. Der blir UPA knyttet til massedrap på polske sivile. UPA var involvert i Volhynia-massakrene, en rekke drap fra 1943 til 1945 der Polen sier at rundt 100.000 polakker ble drept av ukrainske nasjonalister.

Tusenvis av ukrainere døde også i gjengjeldelsesdrap. Ukrains utenriksminister Andrij Sybiga reagerer kraftig på Polens beslutning og kaller det for et strategisk feilgrep. Som svar sier utenriksministeren at han kommer til å returnere en orden han selv har fått fra Polens regjering. Vil du se neste video? Oljeraffineri i Moskva i flammer0:5





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polens President Karol Nawrocki Ukrainas President Volodymyr Zelenskyj Navnet UPA Eliteenhet I De Ukrainske Spesialstyrkene Den Ukrainske Opprørshæren Massedrap På Polske Sivile Volhynia-Massakrene Drap Fra 1943 Til 1945 Polen Ukrainen Russland Andre Verdenskrig Fred Demokrati Sikkerhet I Europa Oljeraffineri I Moskva I Flammer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USAs forsvarsminister kritiserer Europa på NATO-møte i BrusselPete Hegseth advarer om at Europa gjør for lite for USA og krever at kontinentet tar mer ansvar. Han anklager europeiske land for skammelig luftromsnekt i krigen, mens NATO‑generalsekretær Mark Rutte forsikrer om full støtte ved konflikt. Ukrainas president Zelenskyj skal delta i diskusjoner om militærhjelp under møtet i Brussel.

Read more »

Hegseths skarpe utsagn om europeiske allierte i BrusselUnder et Natoforum i Brussel valset USAs forsvarsminister Pete Hegseth til med en hard tale der han beklagde Europas innsats i krigen og varslet en omlagning av lederskapet i alliansen. Samtidig forsikret Natos generalsekretær at USA vil stå ved sine forpliktelser i en krigssituasjon. Ukrainas president Zelenskyj deltok også i møtet for å diskutere videre støtte.

Read more »

Oljeraffineri i Moskva i flammerEt historisk kloster i Kyiv ble skadet i et russisk angrep tidligere denne uken. Torsdag sier Ukrainas president at massive droneangrepet mot Moskva var et svar.

Read more »

Største droneangrep mot Moskva på to år: Oljeraffineri truffetRundt 200 droner fløy mot Moskva natt til torsdag. Luftvernet skjøt ned de fleste, men et oljeraffineri i Kapotnja ble truffet. Angrepet viser Ukrainas økte evne til langtrekkende presisjonsangrep.

Read more »