Politi holder syv pågrep i forbindelse med Comanches‑aksjon på Frognerstranda – seks vurderes for utvisning

Etter en aksjon mot en MC‑samling på Frognerstranda Kro holder politiet syv personer i varetekt. Seks av dem er utenlandske borgere som nå kan bli utvist etter en ny regjeringens instruks, mens en tidligere Satudarah‑leder også er pågrepet.

Syv personer er fortsatt i politiets varetekt etter aksjonen på Frognerstranda Kro i Oslo lørdag, hvor politiet mener flere av de pågrepne har tilknytning til den kriminelle motorsykkelklubben Comanches.

Seks av de mistenkte er utenlandske borgere, og myndighetene vurderer nå om de skal utvises fra landet. Politiadvokat Philip Green bekreftet for VG at disse seks personene er omfattet av en ny instruks fra regjeringen som gjør det mulig for Utlendingsdirektoratet (UDI) å gjennomføre utvisning uten at det foreligger en straffedom, så lenge de anses som en «ekstraordinær kriminalitetstrussel». På samme aksjon ble også en tidligere leder for Satudarah MC pågrepet.

Den tidligere lederen soner allerede en dom for grov vold, men hadde midlertidig permisjon fra fengselet da han ble tatt. Politiet hevder at Comanches er en videreføring av Satudarah, en mc‑klubb som Høyesterett forbød i 2024 for å forhindre alvorlig organisert kriminalitet





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Comanches MC Satudarah Utvisning Organisert Kriminalitet Frognerstranda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

E134 i Vinje åpnet igjen etter ulykkeVågslidtunnelen på E134 i Vinje ble i 21-tiden åpnet igjen etter at et vogntog og en personbil kolliderte fredag ettermiddag. To personer er kritisk skadet.

Read more »

27 pågrepet etter aksjon på MC-arrangementPolitiet har gjennomført en målrettet aksjon mot personer de mener tilhører den kriminelle sammenslutningen Comanches MC.

Read more »

Politiet pågreper 27 personer i forbindelse med et Comanches MC-arrangement på Kongen Marina i OsloPolitiet pågreper 27 personer i forbindelse med et Comanches MC-arrangement på Kongen Marina i Oslo. Politiet mener Comanches MC er en videreføring av den forbudte sammenslutningen Satudarah MC.

Read more »

Dramatisk politiaksjon: 27 pågrepet på MC-arrangementPolitiet slo til mot Comanches MC. Flere fra Norge, Sverige og Danmark pågrepet.

Read more »