Politi i Trøndelag håndterer en natt med konflikt, trafikkulykke og flere bortvisninger

Operasjonsleder Trond Hangaas oppsummerer en travel nattskift med konflikter på camping, en påkjørsel, beruset kvinne på gata, russ med fyrverkeri, samt flere andre hendelser inkludert en innlagt unge sjåfør uten førerkort.

Operasjonsleder Trond Hangaas fra Trøndelag politidistrikt oppsummerte en travel nattskift med mange hendelser, men rapporterte at situasjonen var innenfor de forventede rammene. På kvelden rundt 00:39 mottok politiet flere meldinger om en konflikt på en campingplass der en voksen mann ble konfrontert av en gruppe på omtrent femten personer.

Mannen var ikke ønsket på området og ble jaget bort, men ingen kom til skade. På 01:04 fikk patruljen melding om en mann liggende i gata, antatt påkjørt av en drosje. Den skadde ble fraktet til sykehus for nærmere undersøkelse, og politiet har sikret videoopptak fra både vitner og drosjen.

Det ble også tatt opp en situasjon klokken 01:05 hvor en sterkt beruset kvinne gikk i vegbanen ved Europris; hun ble funnet og eskortert bort av politiet, mens hennes ektefelle tok over ansvaret. På 01:25 ble en gruppe russ rapportert for å avfyre fyrverkeri og kjøre farlig. En av sjåførene ble avhørt, saken ble anmeldt og førerkortet ble tatt i beslag. Tidlig på morgenen fortsatte responsene: Klokken 02:18 fikk politiet en bekymringsmelding om en ung mann som badet i Nidelva.

Politiet tok en alvorlig samtale med ham før han ble sluppet gå. Kort tid etter, klokken 02:51, forsøkte en mann å snike seg inn på en bar i Verdal ved å klatre opp på taket. Han falt gjennom taket, pådro seg mindre skrubbsår og ble bortvist med en klar beskjed om å holde seg unna resten av natten.

Senere, klokken 02:55, rykket patruljen til Søstrene Karlsen i Trondheim hvor en vekter hadde oppdaget en person som siktet mot en annen med en kniv. Den mistenkte ble anmeldt og bortvist fra sentrum i to dager. Mot slutten av natten, klokken 05:34, ble politiet tilkalt til et trafikkuhell ved Stjørdal Auto hvor en ung fører, uten førerkort og påvirket av alkohol, krasjet inn i en lyktestolpe.

På samme dag ble værmeldingen for Trøndelag oppdatert: forventet sol og temperaturer rundt 20 grader med enkelte regnbyger, og en blanding av bris fra sørøst og nordøst. I tillegg ble det rapportert om høy strømpris på morgenen, men moderate priser i løpet av dagen. Statens forvaltningsorgan har også åpnet fem tilsynssaker mot Allos Stiftelse, der bruken av tvang og eventuell innelåsing av pasienter blir undersøkt.

Disse hendelsene viser et variert bilde av politiarbeidet i regionen, fra mindre forstyrrelser til alvorlige trafikkulykker og pågående oppfølging av institusjonelle saker





tronderavisa / 🏆 8. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politi Trøndelag Konflikt Trafikkulykke Bortvisning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norsk politi og svensk politi deltar i politisamarbeidet under fotball-VM i USA, Canada og MexicoTjenestepersoner tilknyttet norsk politi og svensk politi er en del av det store arbeidet som skal bidra til å ivareta sikkerheten under fotball-VM i USA, Canada og Mexico. De deltar i 'IPCC' - International Police Cooperation Center, som er politiets internasjonale samarbeidssenter i USA, og bidrar med svensk erfaring.

Read more »

Norwegian ringer politi etter beruset passasjer før landing i TromsøEn kvinne i 50‑årene{...} (samlet kort beskrivelse av hendelsen med politiets inngripen og påfølgende arrest) samt informasjon om at hun er anmeldt for ordensforstyrrelse. Hendelsen skjedde natt til fredag da flyet

Read more »

– Skal ha banket på døren og sagt han ville ha penger– Ut av det blå skal han ha trukket frem en kniv, sier operasjonsleder Tore-André Brakstad.

Read more »

Oslo politi får forsvarsstøtte til sommervaktene på grunn av skjerpet trusselbildePolitidirektoratet har bevilget bistand fra Forsvaret til vakthold ved utvalgte steder i Oslo sommeren 2024. Denne avgjørelsen er drevet av et skjerpet trusselbilde på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina, og sikrer at politiet kan opprettholde sine forebyggende og tilstedeværende oppgaver uten å måtte nedprioritere viktig innsats i utsatte områder.

Read more »