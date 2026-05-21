Politi meldinger og hendelser i Norge, onsdag kveld

Onsdag kveld fikk politiet melding fra en mor som fortalte at hennes tretten år gamle sønn var blitt stoppet av en bilfører i Halhjemsmarka . Den mannlige bilføreren hadde spurt om gutten ville sitte på til fotballtrening.

Bilen skal ha kjørt videre i retning fotballbanen, opplyser politioverbetjent Anne Lyssand ved Bjørnafjorden politistasjon. To dager tidligere, den 18. mai, ble politiet varslet om at en syv år gammel jente skal ha blitt stanset av en mannlig bilfører i Halhjemsmarka. Politiet leter etter en ung mann som har vært borte fra hjemmet sitt siden klokken 03.00 i natt. Politiet er i området i Fusa sammen med mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder, opplyser operasjonsleder Steinar Hausvik.

Klokken 02.41 fikk politiet melding om personer som sparket og slo på en dør til en boligblokk. Da politiet kom frem, fant de ingen personer. Klokken 01.00 fikk politiet melding om en person som var slått ned ved bussterminalen på Lagunen. – En mann ble slått i hodet med en flaske, fikk et kutt og ble tatt med til legevakten i ambulanse.

Politiet har søkt etter de mistenkte, uten å finne dem, opplyser operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen. Det skal ha vært flere personer involvert i voldshendelsen, vitner nevnte tre mistenkte gutter som forsvant fra stedet. Disse er ikke russ. De mistenkte skal ha vært yngre enn fornærmede, opplyser politiet.

Det er for russens egen sikkerhet - og for alle andre som ferdes i trafikken. Slike ulykker kan ramme uskyldige i trafikken. Det må vi unngå. Politiet tok rus- og promilletest på førerne.

De sjekket også førerkort og dokumenter. Statens vegvesen gjennomførte en teknisk kontroll på kjøretøyene. – Den ene svenskregistrerte bussen har rust i konstruksjonen. Det er uheldig.

Den må på verksted for å utbedre skadene, sier Hellesund. Klokken 23.57 onsdag kveld fikk politiet melding om mulig brann i en bolig i Loddefjord. – Det er observert røyk i en vegg, muligens noe feil med noen varmekabler, var den første meldingen fra operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i politiet. Stian Kvam ved 110-sentralen forteller at beboer selv handlet raskt og fikk slukket brannen.

Mannen i 30-årene ble nektet ombordstigning på et fly fra Flesland siden han var så beruset. – Han begynte deretter å krangle og plage ansatte som jobber i avgangshallen, sier operasjonsleder Morten Rebnord i politiet. Politiet: Ruset mann fikk førerkort beslaglagt Onsdag kveld klokken 20 fikk politiet melding om at en vekter på Oasen kjøpesenter stanset en mann, mistenkt for tyveri fra en dagligvarebutikk. Patruljen tok han med til legevakten.

Førerkortbeslag. Det er ikke gjort funn av gods som stammer fra butikken, sier operasjonsleder Morten Rebnord i politiet. Negative DNA-svar og tvil om bevisene førte til at Hordaland tingrett onsdag besluttet å løslate mannen som er siktet for å ha drept sin svigermor på Frekhaug. 33-åringens advokat John Christian Elden skriver i en tekstmelding til BT at avgjørelsen om løslatelse er korrekt ettersom retten peker på et meget svakt bevisbilde.

– Samtidig som dette opplyser politiet at etterforskningen er på det nærmeste avsluttet. Når retten skriver rett ut at det er høyst tvilsomt om siktede kan bli dømt på dette bevisbildet, er det naturlig nok også uforholdsmessig å holde han i varetekt





