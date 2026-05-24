Politi og redningsaksjoner i Vestland

Politiet og Hovedredningssentralen har iverksatt redningsaksjoner for å hjelpe et turfølge som står fast i fjellet, funnet klær i sjøkanten, og søker etter en savnet person. NVE melder om flomfare på gult nivå for Vestland.

Politiet og Hovedredningssentralen har iverksatt en redningsaksjon for å hjelpe et turfølge som står fast i fjellet på Seljestad i Ullensvang. Det er fem turgåere som melder at de trenger bistand.

Det er mye regn og vind, og de er våte og kalde, sier redningsleder Oddgeir Andersen på Hovedredningssentralen. De har telt og soveposer, så de kan klare seg en stund, men de har meldt at de trenger hjelp, sier Andersen. Operasjonsleder Bjarte Rebnord i politiet sier det er snakk om tyske turister som har krysset en elv. – En eller flere av dem har tråkket uti, og blitt veldig våte og kalde.

Røde Kors går dem i møte med tørre klær, sier Rebnord. Politiet og Hovedredningssentralen har igangsatt redningsaksjon etter funn av klær i sjøkanten på Slettaneset i Kvinnherad. – Personen som ringer inn til politiet forteller om klær og en grill som er forlatt på en offentlig badeplass. Vi gjør oss klar for søk på sjø og i området rundt der på land, sier Oddgeir Andersen på Hovedredningssentralen.

Slettaneset badeplass ligger ved Høylandsbygd på Halsnøy. Klokken 19.53 melder politiet at aksjonen er nedskalert. Bakgrunnen er opplysninger fra mannskaper på stedet. Operasjonsleder Bjarte Rebnord sier det var en mann som var i området som var eier av klærne, og at grillen ikke hadde noen sammenheng med dem.

En kvinne tidlig i 70-årene er fraktet til sykehus med ambulanse etter en påkjørsel på en skogsvei sør på Tysnes. Det var den andre som meldte oss. Vi vet ikke hvor skadet hun er, men det skal være snakk om en skade i en hånd og arm, sier Rebnord. Fra tirsdag 26. mai melder NVE om flomfare på gult nivå for midten og indre deler av Vestland som drenerer høyfjellsområder.

De skriver at på grunn av mildt vær og en del regn, er vannføringen høy i elver som drenerer områder med snø. Vannføringen ventes å øke ytterligere som følge av mer nedbør på mandag, og kan overstige gult nivå i noen elver. Dette kan føre til lokale oversvømmelser. Etter tips fra en beboer i området har politiet nå kontakt med savnede.

Det er satt i gang en større leteaksjon i området Godvik/Alvøen. Mannen skal ha gått fra en fest i 04.00-tiden. I samråd med Hovedredningssentralen i Sør-Norge har politiet iverksatt søk, og kalt ut frivillige ressurser for bistand. Piloten fikk indikasjoner om teknisk feil kort tid etter avgang, og valgte å returnere til Bergen.

Vi har satt opp en nytt fly. Så alle Brann-fans som er på vei til kampen i Bodø, skal rekke den med god margin. Klokken 04.50 fikk politiet melding om person som hadde blitt utsatt for trusler med en gjenstand på en privatadresse. Ifølge operasjonslederen fikk politiet kontakt med fornærmede og en navngitt gjerningsperson, og har kontroll på gjenstand som ble brukt.

Hun ble meldt savnet etter å ha forlatt hjemmet sitt i løpet av natten. Vi er også i ferd med å kalle ut frivillige. Store mannskaper fra Røde Kors, Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp, Sivilforsvaret og Heimevernet har bistått i søket, og det er brukt redningshelikopter. Søndag morgen håper man å ta politihelikopter i bruk, forteller operasjonslederen.

Det intensifieres i morgen tidlig, og skal søkes i to spor: redningsaksjonen fortsetter, samtidig som det er gått såpass lang tid at man også dreier seg inn mot å søke etter en antatt omkommet person. I den forbindelse er det bedt om bistand fra Forsvaret til søk i vann





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vestland Redningsaksjon Savnet Person Flomfare Tyveri Slagsmål Doping Enhanced Games Tyveri I Rema-Butikken Tyveri I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken Tyveri I Rema-Butikken I Marken

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politi kaller til etter alvorlig voldshendelse i etspecified areaPolitiet var utrykt etter en anmeldelse om en alvorlig mishandling. Pasienten ble fraktet til sykehus, og politiet leter etter gjerningspersonen for å foreta en rundspørring og samle informasjon.

Read more »

Politibiler sperrer av Asker-området etter voldshendelse - politi jobber for fullstendig pågripelsePolitiet sperrer i dag et område i Asker sentrum etter et alvorlig angrep. En kvinne i 40- 50-årene ble fredag kveld skutt, og en mann er pågrepet i saken.

Read more »

Politiet setter i gang større leteaksjon i Godvik/AlvøenPolitiet setter i gang en større leteaksjon etter en mann i 50-årene som gikk fra en fest. Han er ikke kommet hjem, og det er derfor meldt savnet. Politiet har iverksatt en leteaksjon, og kalt inn frivillige ressurser for bistand, i samarbeid med Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS).

Read more »

Norsk politi pågreper mann siktet for grov kroppsskade, Israel og Iran inngå intensjonsavtale om våpenhvile, Tyrkisk politi stormer CHP-kontor, steinras i Hjartdal, mann savnet funnet i liveNorsk politi pågreper mann siktet for grov kroppsskade, Israel og Iran inngå intensjonsavtale om våpenhvile, Tyrkisk politi stormer CHP-kontor, steinras i Hjartdal, mann savnet funnet i live

Read more »