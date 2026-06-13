Politiaktivitet og hendelser i Vestlandet - Strømbrudd, mistenkte våpen og søk etter savnede

Oversikt over politi- og redningsaksjoner i Vestlandet: Strømbrudd i Samnanger og Åsane, søk etter savnet mann på Voss, gasspistolbeslag i Bergen, påstått overfall på barn i Os, kokevarsel i Bergen, innbrudd i Fyllingsdalen, og båtulykke i Ullensvang.

Politiet i Vest politidistrikt har vært i kontakt med to personer som sak søk es for å ha oppført seg truende i Sandviken. Ifølge operasjonsleder Bjarte Rebnord er de uskadd, men hevder seg fornærmet og vil vurdere å anmelde forholdet.

En gang i timen rundt klokken 06.30 lørdag morgen ble 283 kunder rammet av strømbrudd i Samnanger, melder politiet. I Åsane er rundt 1000 kunde uten strøm på Ulset, ifølge BKK Nett. I en annen sak lette politiet fredag formiddag etter en mann i midten av 60-årene som var savnet på Voss. Han ble sist sett i 08-tiden.

Desuden har politiet rykket ut til Damsgård med flere patruljer etter melding om personer med mulig våpen. En forbipasserende hadde sett to personer fiklende med noe som så ut som en pistol, og det skal ha blitt avfyrt et skudd som gikk ned i bakken. De to mennene er i 40-årene og i slutten av 50-årene, og den eldste vil bli anmeldt for ulovlig våpenbesittelse. Gasspistolen er tatt beslag.

Politiet har også fått melding om et muligt overfall i Os der to menn skal ha forsøkt å lokke et barn på 10 år inn i en bil. I Frederiksstad har politiet pågående utredning etter at det er funnet en ung mann i 20-årene med blåveiser i ansiktet som skal ha blitt sparket flere ganger. I Grønnestølveien på Kristianborg i Bergen er det utstedt kokevarsel på grunn av et vannledningsbrudd. Det er plassert ut vanntanker og veien er stengt.

Kokevarselet er senere opphevet, melder kommunen. I Fyllingsdalen har politiet rukket ut til to påståtte innbrudd i rekkehus og leiligheter. De leter etter en person, men foreløpig er det ikke klart om noe er stjålet. Røde Kors advarer om skiftende sommervær i fjellet etter at fire frivillige måtte redde to turister som hadde gått seg vilse på Vardafjellet i Aurland.

De var kalde og våte. Hjelpekorpsene i Hordaland hadde 253 aksjoner i fjor. En arbeidsbåt på 15 meter grunnstøtte ved Torsvik i Ullensvang, men de tre personene ombord ble uskadd





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