Politibiler sperrer av Asker-området etter voldshendelse - politi jobber for fullstendig pågripelse

Politiet sperrer i dag et område i Asker sentrum etter et alvorlig angrep. En kvinne i 40- 50-årene ble fredag kveld skutt, og en mann er pågrepet i saken.

Politibiler sperrer av området rundt en bolig i Asker lørdag kveld etter det politiet omtaler som en alvorlig voldshendelse. Avhør av de involverte partene pågår nå, og politiet håper å samle informasjon fra naboer for å løse den utestående saken.

Flere politibiler står ved boligen, og politiet jobber fortsatt i området, blant annet med rundspørring blant naboer. En kvinne i 40- til 50-årene ble fredag kveld skutt, og en mann er pågrepet i saken. Politiet holder alle hypoteser åpne, og det er en relasjon mellom kvinnen og mannen. Ifølge politiet tror de at hendelsen skjedde utendørs, og flere var til stede i huset da skudd ble avfyrt.

Politiet oppfordrer eventuelle vitner til å ta kontakt og gi tips. Tips sendes til politiet på telefon 911 eller sendes inn via skrivebordet





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politikk Og Rettsvesen Voldshendelse Politibiler Asker Tips Måltak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Man savnet i Eikelandsosen i Fusa, over 100 personer søker i bergetEn 20- år gammel mann er savnet i Eikelandsosen i Fusa. Politiet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Sivilforsvaret og frivillige mannskaper deltar i letingen. Politiet utlater frivillige mannskaper og har foretatt etterforskningen i saken. Politiet har vært med patrulje med hund, trafikaltontroll, samt et politiet på stedet, og folk som har blitt bortvist.

Read more »

Politiet etter dødsulykken på Smøla: – Tragisk ulykkeTre menn i 60-årene omkom. Dødsårsaken er trolig drukning, ifølge politiet.

Read more »

Politiet advarer russ etter voldshendelser med våpenSiden 16. mai har det vært flere alvorlige episoder der russ fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området.

Read more »

Politiet advarer russ etter voldshendelser med våpenPolitiet sier det siden 16. mai har vært flere alvorlige episoder der russ har utøvd vold mot andre, blant annet med våpen.

Read more »