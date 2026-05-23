Politibiler sperrer av Asker-området etter voldshendelse - politi jobber for fullstendig pågripelse

Politiet sperrer i dag et område i Asker sentrum etter et alvorlig angrep. En kvinne i 40- 50-årene ble fredag kveld skutt, og en mann er pågrepet i saken.
Politibiler sperrer av området rundt en bolig i Asker lørdag kveld etter det politiet omtaler som en alvorlig voldshendelse. Avhør av de involverte partene pågår nå, og politiet håper å samle informasjon fra naboer for å løse den utestående saken.
Flere politibiler står ved boligen, og politiet jobber fortsatt i området, blant annet med rundspørring blant naboer. En kvinne i 40- til 50-årene ble fredag kveld skutt, og en mann er pågrepet i saken. Politiet holder alle hypoteser åpne, og det er en relasjon mellom kvinnen og mannen. Ifølge politiet tror de at hendelsen skjedde utendørs, og flere var til stede i huset da skudd ble avfyrt.
Politiet oppfordrer eventuelle vitner til å ta kontakt og gi tips. Tips sendes til politiet på telefon 911 eller sendes inn via skrivebordet
