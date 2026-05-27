Politiet advarer mot spredning av gamle voldsvideoer etter angrepet i Bergen

Etter voldshendelsen i Bergen den 17. mai har gamle voldsvideoer blitt presentert som nyheter. Politiet advarer om at deling av slike videoer kan være ulovlig, føre til normalisering av vold, og oppfordrer til å sende tips til nettpatruljene istedenfor å dele videre.

Etter den alvorlige voldshendelsen i Bergen sentrum den 17. mai , der en ung russ ble angrepet av en gjeng gutter, har et betydelig antall voldsvideoer spredt seg raskt på sosiale medier.

Dette har skapt stor bekymring både blant publikum og hos politiet. ifølge Rune Fimreite, seksjonsleder i Felles enhet for forebygging i Vest politidistrikt, er mange av de videoene som presenteres som ferske og nye, i virkeligheten flere år gamle. Han understreker viktigheten av å være kildekritisk når mange videoer sirkulerer, fordi de kan bli fremmet i en annen kontekst enn den opprinnelige hendelsen. Politiet har erfaring med å gjenkjenne slikt innhold fra tidligere straffesaker.

Deling av slike videoer kan være ulovlig ettersom straffeloven siden 2021 inneholder en ny paragraf, 267a, som straffer uberettiget deling av krenkende bilde- og filmmateriale. Denne bestemmelsen er særlig ment for å beskytte personer i sårbare situasjoner, for eksempel når de utsettes for vold. Politiet advarer mot at hyppig eksponering for grov vold kan føre til normalisering, særlig blant unge, og at følelsesmessige reaksjoner kan avtakere ved gjentakelse.

I tillepp til juridisk risiko fører spredningen ofte til hatfulle kommentarer og trusler mot ofrene. Politiet oppfordrer derfor folk til å ikke dele slike videoer, men heller å sende dem til politiets nettpatruljer via Messenger, Instagram eller politiets nettsider. Dette hjelper politiet med å undersøke om videoene er gamle eller nye og om det er grunnlag for ytterlige etterforskning.

Kort sagt, det er viktig å/stoppe opp og tenke gjennom konsekvensene før man deler, og i stedet varsle om slikt innhold slik at politiet kan håndtere det på en ansvarlig måte





