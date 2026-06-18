Politiet ber foreldre være plagsomme under russefeiring i Telegrafbukta

Politiet i Tromsø oppfordrer foreldre til å være engasjerte og stikke innom der ungdommene samles under avslutningsfeiringen for 10.-klassinger. Tidligere uroligheter i Telegrafbukta har ført til at politiet nå ber voksne om å være til stede for å forebygge bråk og rusbruk.

Torsdag markerer slutten på grunnskolen for mange 10. -klassinger i Tromsø . Flere ungdomsskoler arrangerer avslutningsseremonier, og tradisjonen tro samles mange av ungdommene i Telegrafbukta etterpå for å feire at ti år med skolegang er over.

Feiringen har imidlertid tidligere vært preget av uroligheter. I 2022 måtte politiet rykke ut med to patruljer da festen spant ut av kontroll og flere ungdommer ble beruset. Året etter var Natteravnene til stede med mange frivillige, noe som bidro til en roligere markering. Men i fjor, 2024, ble det igjen meldt om flere slåsskamper sent på kvelden, og politiet måtte gripe inn.

For å unngå at årets feiring utarter seg på samme måte, har politiet i Tromsø gått ut med en klar oppfordring til foreldre og foresatte. I en video publisert på politiets Facebook-side gir de gode råd til både voksne og ungdommer før kveldens feiring. Politiet påpeker at ungdommene ofte samles på ulike steder i politidistriktet uten tilstrekkelig voksenkontakt. Dette kan føre til at noen tyr til alkohol eller andre rusmidler, og at situasjonen kan eskalere.

Politiet understreker viktigheten av at foreldre er engasjerte og nysgjerrige på hvor barna deres skal oppholde seg. De oppfordrer foreldre, besteforeldre, tanter, onkler og storesøsken til å tørre å være litt plagsomme. Det betyr å spørre ungdommen hvor de skal henge, og å stikke innom - på vei fra butikken, på joggeturen, eller på kveldsturen med eller uten hunden. Å vise at de er der, og sjekke at alt står bra til, kan være avgjørende for å forebygge uheldige hendelser.

I tillegg til politiets innsats, har lokale initiativer som Natteravnene spilt en viktig rolle de siste årene. Deres tilstedeværelse har bidratt til å skape en tryggere ramme rundt feiringen. Likevel er det ifølge politiet avgjørende at foreldrene tar ansvar og er til stede i ungdommenes liv, ikke bare under avslutningsfeiringen, men gjennom hele sommeren. Politiet håper at flere voksne vil ta oppfordringen og bidra til at årets markering blir en positiv opplevelse for alle.

Med foreldre som er til stede og viser omsorg, kan man redusere risikoen for at ungdommene havner i vanskelige situasjoner. Det handler om å være tilgjengelig, stille spørsmål og vise at man bryr seg - selv om det kan føles plagsomt for noen. Til syvende og sist er målet at ungdommene skal få en trygg og minneverdig feiring av overgangen til videregående skole





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Russefeiring Politiet Foreldre Tromsø Avslutningsseremoni

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