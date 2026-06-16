Politiet ber om varetekt for biltyv og flere hendelser i Vest politidistrikt

En mann i 30-årene er siktet for biltyveri og flere tyverier. Politiet ber om fire ukers varetekt grunnet gjentakelsesfare. Samtidig meldes det om en rekke hendelser som slagsmål, brann, og en redningsaksjon for en fallskjermhopper.

Politiadvokat Martina Uksanovic møtte tirsdag morgen i Bergen tingrett med krav om fire ukers varetekt for en mann i 30-årene. Mannen er siktet for å ha stjålet en bil og brukt den uten tillatelse, i tillegg til flere tyverier fra ulike steder, blant annet fra en bolig på Øvsttun.

Politiet begrunner fengslingskravet med gjentakelsesfare, ettersom mannen tidligere er domfelt for lignende forhold. Saken skal behandles i retten i løpet av dagen. Samtidig melder politiet i Bjørnafjorden om en mulig innbruddshendelse i Gymnasveien i Os. En beboer oppdaget at noen trolig hadde forsøkt å dirke opp låsen på ytterdøren, men uten å lykkes.

Avsnittsleder Atle Birkeland oppfordrer folk til å være ekstra årvåkne og lage gode avtaler med naboer når de reiser bort, ettersom det har vært flere innbrudd i området den siste tiden. Politiet har opprettet sak og etterforsker forholdet. I Torggaten i Bergen sentrum ble det meldt om slagsmål mandag kveld. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen skal en mann ha angrepet to kvinner, og det oppsto krangling.

Politiet rykket ut og har kontroll på situasjonen. Det er ikke meldt om alvorlige skader, men saken vil bli fulgt opp. En større redningsaksjon ble satt i gang på Voss etter at en fallskjermhopper ikke landet på avtalt sted. Operasjonsleder Tore-André Brakstad i Vest politidistrikt opplyste at redningshelikopter, politi og frivillige ble kalt ut for å søke etter vedkommende.

Aksjonen pågikk i flere timer, og det var uvisst hvor hopperen befant seg. Politiet ba allmennheten om å melde fra hvis de så noe. Brannvesenet rykket ut til flere hendelser mandag. I Øygarden var det røykutvikling fra et strømskap på Torshola, og i en kjeller i samme område ble det meldt om røyk.

Politiet mistenker at ungdommer kan ha tent på vegetasjon i Florvåg, og brannvesenet var raskt på stedet for å slukke. I tillegg ble det meldt om røyk i en vegg på et annet sted, men brannvesenet fikk kontroll. Søndag kveld ble en mann slått ned ved Os hamn. Han ble funnet bevisstløs og hadde vært i sjøen.

Flere vitner observerte hendelsen, og politiet opprettet sak. Mannen ble fraktet til sykehus for sjekk. Samme kveld ble det meldt om en båt med fire ungdommer som drev uten fremdrift, men de ble reddet uten dramatikk. Politiet har også hatt utrykning til Kleppestø etter slagsmål, der en person rev av registreringsskiltet på en bil mens eieren fylte bensin.

Gjerningspersonen ble pågrepet. I Øygarden ble det meldt om smell som lignet skudd, men det viste seg å være en person som øvelsesskjøt. Vedkommende erkjente at han burde ha orientert politiet på forhånd. På MO-senteret ved Gyldenpris ble det meldt om slagsmål i en tunnel, men da politiet kom frem var alt rolig.

Ingen ble skadet. Til slutt ble to personer reddet fra en fjellhylle etter å ha sittet fast. De var uskadde og ble hentet av brannvesenet. Politiet understreker viktigheten av å være årvåken og melde fra om mistenkelige forhold, spesielt med tanke på den økte innbruddssituasjonen





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Biltyveri Varetekt Gjentakelsesfare Redningsaksjon Brann

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