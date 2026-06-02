Politiet beslaglager lasere etter øyeskader på russebusser

Politiet har beslaglagt flere lasere etter en kontroll av russebusser sammen med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Politiet opprettet straffesak og iverksatte etterforskning etter funnene under kontrollen og de siste hendelsene knyttet til skader som følge av bruk av slike lasere.

Flere russ har fått øyeskader etter bruk av sterke lasere. Politiet har beslaglagt flere lasere etter en kontroll av russebusser sammen med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Etter anmodning fra DSA beslagla politiet et større antall lasere fra bussene. Politiet opprettet straffesak og iverksatte etterforskning etter funnene under kontrollen og de siste hendelsene knyttet til skader som følge av bruk av slike lasere. Politiet minner om at DSA har pålagt stans i all bruk av laseranlegg i forbindelse med russefeiringen, og de skriver også at laserne har et betydelig potensial for alvorlige og permanente øyeskader.

Politiet vil følge opp forholdene tett gjennom den videre etterforskningen og vurdere nødvendige tiltak. Både utleiere og personer som benytter slike lasere, herunder om bord på russebusser, kan risikere strafferettslig ansvar ved bruk av slike





