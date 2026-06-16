Politiet bortviste 22 russbusser og pågreep tyv i Vestfold

Politiet bortviste i løpet av natten iull 22 russebusser for støy i Vestfold og på Færder. I Horten ble en tenåringsgutt pågrepet for å ha stjålet en anleggsmaskin og var full. I Bergen og Oslo kom det mange støyklager på russenes fest.

I Vestfold, Oslo og Bergen -området har politiet fått meldinger om støy fra russebusser. I Horten ble en full russ tatt for å ha stjålet en anleggsmaskin.

Etter midnatt torsdag ble Sørøst politidistrikt varslet fra Forsvaret om tyveriet. Patruljer som kom til stedet, fikk kontroll på en tenåringsgutt ifølge operasjonsleder Roger Aaser i politis logg. Mannen hadde kjørt maskinen en kort strekning på offentlig vei og ned til en strand. Han blåste til langt over den lovlige alkoholverdien i alkometertesten, og det ble tatt flere prøver.

Hans førerkort ble beslaglagt. Gjennom natten har politiet bortvist totalt 22 støyende russbusser fra Nykirke i Horten, Langåker i Sandefjord og Verdens Ende i Færder. På sistnevnte sted fortalte en russ at det var siste natten med rulling, forklarer operasjonslederen. I Bergen og omegn har politiet mottatt mange klager på støy fra russebusser i natt til tirsdag, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Klagene drepte seg om høj musikk med kraftig bass, som gjorde at folk ikke kunne sove og barn våknet. Det ble beskrevet at glass klirret, sikkerhetsalarm utløste i bygninger og at bussene kunne høres ut som om de kjørte rett inn i folks hjem, står det i politiets logg. Meldingene kom inn mellom klokka 23 og 3. Den største konsentrasjonen av busser som politiet tok av fare, var på Kokstad i Bergen.

Der avsluttet politiet festen på russene klokka tre. I Oslo måtte politiet rykke ut til Hvervenbukta tidlig torsdag morgen etter mange meldinger om støy fra russen





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