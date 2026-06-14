En fredelig protest i Genève eskalerte til voldelige opprør, der demonstranter satte fyr på en Tesla og ødela FN-kontor. Politiet svarte med tåregass og vannkanoner. Demonstranter protesterte mot elites makt.

Politiet i Geneve måtte søndag bruke tåregass og vannkanoner mot en gruppe opprør te demonstranter etter at en fredelig protest hadde eskalert til håndgjerrigheter. Demonstrantene hadde samlet seg i en gruppe på omkring 20.000 personer for å delta i en togavslutning, som startet på en Fredelig note.

Imidlertid skiftet noen av deltakerne karakter og begynte å angripe konkret eiendom, inkludert en parkert Tesla-elbil og bygninger som huser FN-kontorer i byen. Det ble også kastet mursteiner mot politiet, som svarte med tåregass og bruk av vannkanoner for å sprede folkehopen. IfølgeReuters-vitner var det også barn i området under opprørene. Brannvesenet måtte også binds for å slukke en brann som var satt på Tesla-en.

Demonstranter protesterte mot den økonomiske og politiske elites makt, og hevdet at verden tjener på de rike, mens de vanlige folk lider. En av demonstranter, Pippa Saugy, uttalte at dette var et møte for de rike som bare blir rikere. Politiet måtte ta i bruk flere disipliner for å restore ro og orden. Bildene fra stedet viser kaoset, med demonstranter som forsøker å unngå vannstråler og til og med prøver å sparke tilbake tåregassgranater.

Hendelsene i Genève har igjen brakt frem diskusjonen om politisk og økonomisk motstand i verden og hvordan slike protestmarsjer kan esklere til vold





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