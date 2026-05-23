Politiet har fått 49 meldinger innen kategoriene berusede personer, ordensforstyrrelser og forstyrrelse av natteroen

Operasjonsleder Christopher James White i Trøndelag politidistrikt melder at en rekke meldinger har kommet inn fra Nord-Trøndelag og at det har vært mange bud på russen, og særlig russene og russebusser, som har laget støy.

Morgenrapporten I tidsrommet mellom klokken 22.00 fredag kveld og 05.30 lørdag har politiet mottatt 49 meldinger innen kategoriene berusede personer, ordensforstyrrelser og forstyrrelse av natteroen.

Av disse har 25 av oppdragene omhandlet russ og russebusser spesifikt, melder operasjonsleder Christopher James White i Trøndelag politidistrikt. Politiet har fulgt opp så mange oppdrag som vi har hatt kapasitet til, og det har blitt gitt flere pålegg om å holde lydnivået nede. Tre personer har vært innom arresten som følge av overstadig beruselse, opplyser han





Brann i søppelbøtte på Steinkjer ungdomsskolePolitiet og brannvesenet ble sendt til Steinkjer ungdomsskole etter melding om brann i en søppelbøtte på skolen. Brannen ble raskt slokket, og det ble ingen skader. Operasjonsleder Einar Røstum opplyser at det var ingen personer på stedet som kunne knyttes til brannen. Politiet oppretter rutinemessig sak på hendelsen.

Politi aksjonerer mot organisert cannabisproduksjon i TrøndelagPolitiet gjennomførte en koordinert aksjon i Trøndelag og Sør-Norge, der de pågrep fem menn i alderen 20 til 40 år for organisert cannabisproduksjon og distribusjon. Aksjonen fant tre cannabisplantasjer i drift, en bolig som trolig har vært brukt til produksjon, og et produksjonslokale sør for Bergen. Beslag av cannabisplanter, produksjonsutstyr og ferdigpakket cannabis ble gjort. Politiet har også gjort et større beslag av cannabis. Fem personer er pågrepne, og politiet mener produksjonen og distribusjonen av cannabis er organisert. De pågrepne er siktet for grov narkotikaovertredelse.

Politiet i Finnmark plages av jamming og spoofing av GPS-signalerPolitiet i Finnmark har den siste tiden avdekket manipulasjon av GPS-signaler ned i 150 meters høyde. Signalene kommer fra Russland, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Man savnet i Eikelandsosen i Fusa, over 100 personer søker i bergetEn 20- år gammel mann er savnet i Eikelandsosen i Fusa. Politiet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Sivilforsvaret og frivillige mannskaper deltar i letingen. Politiet utlater frivillige mannskaper og har foretatt etterforskningen i saken. Politiet har vært med patrulje med hund, trafikaltontroll, samt et politiet på stedet, og folk som har blitt bortvist.

