Politiet har hatt en travil nat og dag med flere anmeldelser fra Hordaland

Denne artikkelen samler en rekke hendelser som politiet i Hordaland har håndtert over natten og dagen til fredag. Det inkluderer drukkenskapsarrest, vold i nære relasjoner, trafikkforseelser, utredning av stjålen båt, tilstedeferdbar forbrytelser og brann.

Politiet var utrpøkt til flere hendelser i løpet av natten og dagen torsdag til fredag. Først ble de kalt til Knarvik senter da en beruset mann i 20-årene nektet å forlate et utested og unndra seg å betale.

Mannen forble urolig da politiet ankom, noe som førte til at han ble pågrepet for å sitte i drukkenskapsarrest. I en annen sak er en mann og en kvinne i 40-årene pågrepet og siktet for vold i nære relasjoner, hvor de skal ha utsatt sitt eget barn for mishandling. Begge parter vil bli fremstilt for varetektsfengsling på grunn av fare for bevisforspillelse, operasjonen har ikke offentliggjort barnets alder eller skader.

Etterfølgelig ble politiet informert om en trafikkulykke ved Mongstad der en 17 år gammel gutt på lett motorsykkel kolliderte med en hjort. Gutten ble sendt til Haukeland med usikkert skadeomfang. I tillegg ble det rapportert om et overfall på Sotra hvor en gutt under 15 år ble slått av flere jevnaldrende. Myndighetene fant også en båt som kan være stjålet.

Trafikksikkerhet var et tilbakevendende tema: to 18-åringer mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort, den ene målt til 113 km/t i 70-sonen, den andre til 149 km/t i 80-sonen. Desuden ble en 20 år gammel mann stoppet for å kjøre 90 km/t med et ett år gammelt barn i bilen. Politiet fikk også melding om en ekstrem tilstedeferd: en mann som onanerte eller viste sine edlere deler gjennom et vindu, senere en annen som gjorde det mot en bar.

I Bergen sentrum ble også en mann innbrakt for å ha voldtekt en leilighet. Utenfor byen skjedde det en mistanke om vold på Bømlo, der en kvinne i 30-årene ble skadet. I Bjørnafjorden fant nødetatene en person livløs i sjøen, men ingen alvorlige skader ble rapportert etter en indre slåsskamp. I Ytre Arna brant det i en utestue, men brannen ble raskt under kontroll.

Til slutt ble en kvinlig bilist i 20-årene stoppet for mistanke om rus på veien





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Drukkenskapsarrest Vold I Nære Relasjoner Trafikkulykke Fartsovertredelser Beslag Av Båt

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