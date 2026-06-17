Politiet har vært opptatt med flere hendelser i Vestlandet - involverte ulike typer lovbrudd

Politiet har i løpet av kort tid håndtert en rekke ulike saker i Vestlandet, inkludert ruset aggressivt atferd i butikk, branner, innbrudd, tyverier, slagsmål, mistanke om luftsportulykke og skyting i øvelse. Flere personer er pågrepet og saker er opprettet.

Politiet har vært aktivt opptatt med flere ulike hendelser i løpet av de siste dagene i Vestlandet og omegn. I Åsane fikk politiet tidlig i dag melding om en ruset og aggressiv mann som hadde opptrådt i en 7-Eleven butikk.

Mannen skal ha hoppet over disken og oppført seg skremmende, og ble pågrepet og tatt til politiarresten. Etter det opplyser operasjonsleder Dan Erik Johannessen at han vil bli anmeldt. Samme dag ble det også meldt fra Fana om en brann i et rekkehus ved Elvenes. Det var en stor utrykning med politi, ambulanse og brannvesen grunnet at rekkehusrekkja inneholdt åtte boliger.

Brannvesenet har startet ventilering på grunn av kraftig røyk. På Stord har politiet vært til stede i Grovågen Båthavn hvor en båteier har hatt innbrudd i sin båt. Fra båten er stjålet en GPS-kartleser og utstyr, og politiet har gjennomført åstedsundersøkelse og opprettet sak. I retten i morges bedte politiadvokat Martina Uksanovic om fengsel i fire uker for en mann i 30-årene på grunn av gjentakelsesfare.

Mannen er siktet for biltyveri og flere andre tyverier, blant annet fra en bolig på Øvsttun. I Os har en beboer i Gymnasveien meldt om et forsøk på å dyrke opp låsen på ytterdøren, noe som har skremt beboeren. Avsnittsleder Atle Birkeland ved politiet i Bjørnafjorden opplyser at det har vært flere innbrudd i området og ber folk være årvåkne og lage gode avtaler med naboer.

I Bergen meldte operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen om slagsmål i Torggaten hvor en mann skal ha angrepet to kvinner. I Øygarden rykket brannvesenet ut til Torshola etter melding om røykutvikling fra et strømskap som sto ute. Meldinger om røyk fra en kjeller ble også mottatt av 110-sentralen. På Voss ble det satt i gang en redningsaksjon da det ble meldt om en mulig luftsportulykke; en fallskjermhopper som ikke landet på avtalt sted.

Redningshelikopter, politi og frivillige ble kalt ut, opplyser operasjonsleder Tore-André Brakstad. Etter hvert kunne politiet melde at personen var pågrepet og tilbakemeldingene indikerer at han har det bra. I Bjørnafjorden ble det lørdag kveld meldt om knuffing og slåssing ved Os hamn hvor en mann skal ha blitt slått ned og var bevisstløs, og han skal også ha vært i sjøen. Politiet har opprettet sak.

Øygarden meldte også om en båt med fire ungdommer som drev uten egen fremdrift, og det kom meldinger om røykutvikling i en vegg og tent vegetasjon. Etter det ble en mann i 40-årene mistenkt for kroppskrenkelse. I Glesvær i Øygarden var politiet til stede etter meldinger om flere smell som ble oppfattet som skudd. Det viste seg at det var øvelse med skudd av en person som innrømte at han burde ha orientert politiet på forhånd.

På Gyldenpris ble politiet kalt til MO-senteret på grunn av meldinger om slagsmål i tunnelen, men da politiet ankom var stedet rolig og de avsluttet utrykningen





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