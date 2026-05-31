Politiet i Bergen meldte om en rekke hendelser natten til lørdag, inkludert en beruset mann som skapte trøbbel ved et utested, to menn som slåss i Christian Michelsens Gate, en brann i et parkert kjøretøy på Frekhaug i Åsane og flere andre hendelser.

Politiet i Bergen meldte om en rekke hendelser natten til lørdag. Klokken 01.12 fikk de melding om en beruset mann som skapte trøbbel ved et utested i Magnus Barfots gate.

Klokken 01.15 fikk de melding om to menn som slåss i Christian Michelsens Gate. Klokken 03.18 fikk de melding om en brann i et parkert kjøretøy på Frekhaug i Åsane. Ifølge politiet kom en kvinne seg ut da hennes bil trillet utfor og falt ned en skråning på cirka 20 meter. Hendelsen skjedde i Olden lørdag morgen.

Kvinnen har ifølge politiet vært til kontroll på legevakten. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med snuing av bilen, og da skal hjulene ha kommet utenfor veien. Operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt bekrefter at kvinnen kom seg ut før den lille bilen skal ha trillet ned skråningen og endt på veien. - Bilen var ikke i berøring med verken folk eller andre kjøretøy.

Vi har avsluttet på stedet nå, men vil etterforske. Det er ikke meldt om skade på kvinnen, sier Kolltveit. Lørdag formiddag ble en mann besluttet varetektsfengslet under et fengslingsmøte i Hordaland tingrett. Han er siktet for økonomisk utroskap og brudd på forretningshemmelighetsloven, ifølge jourhavende jurist Laila Skeide.

Skeide ba om at mannen skulle fengsles i to uker, med brev- og besøksforbud i én uke. Dette fikk hun medhold i. Skeide sier politiet er fornøyd med kjennelsen. Mer vil hun ikke si om saken nå.

Hun begrunner dette med bevisforspillelsesfare. Politiet bekrefter at det ble pågjort en mann i 30-årene etter en voldshendelse i Torggaten i Bergen sentrum. En mann i 20-årene skal ha blitt slått i ansiktet, og ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus etter hendelsen. Klokken 03.10 fikk politiet en telefon fra Måløy i Kinn kommune: En beruset skal ha satt seg i en bil og kjørt fra et utested.

En patrulje dro ut for å lete etter kjøretøyet, men de fant ikke bilen og var i ferd med å gi opp, forteller operasjonsleder Dan Erik Johannessen. Politiet rykket ut og fant en bil som hadde kjørt i fjellveggen. Kjøretøyet hadde store skader, og de som hadde kjørt bilen la på sprang, ifølge operasjonslederen. Det var til sammen tre personer i bilen.

To av dem er nå siktet for promillekjøring, sier han. En mann er fraktet til sykehus med ambulanse fordi han hadde smerter i brystet. De to andre skal være uskadet. Russen må følge for å fortsatte å ha Hordnesskogen som samlingspunkt.

Det innebærer blant annet at de må skru av de ytre lydanleggene på bussene klokken 02 i helgene. Politiet har varslet at de vil øke sin tilstedeværelse i området i 02-tiden, for å passe på at reglene blir fulgt. Brannvesenet er på stedet etter melding om brann i enebolig i Jondal. Det skal ha brent på et kjøkken under matlaging, opplyser operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt. 110-sentralen melder om brann i bil på en parkeringsplass på Litland på Osterøy.

- Det skal være spredningsfare til en annen bil på stedet, men ikke til bygninger, forteller vaktleder Stian Kvam ved 110-sentralen. Vegvesenet kontrollerte fredag sparkesykler. Kontrollene var i sentrum og forskjellige steder nord og sør i Bergen. - Resultatet av den tekniske biten av kontrollen har vært bra, sparkesyklene vi kontrollerte var i god stand, opplyser John Kåre Larsen i Statens vegvesen.

- Resultatet ble et gebyr til fører på 3000 kroner. Ifølge politiet har det i løpet av kvelden og natten blitt loggført 27 tilfeller av forstyrrelse av natteroen på grunn av høy musikk fra russebusser





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politiet Bergen Hendelser Beruset Mann Slåss Brann Fjellveggen Russen Hordnesskogen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ulykker, støy og basketak: Politiet oppfordrer russen til å skru av musikkenPolitiet har vært traveler i løpet av natten, med flere ulike hendelser. Det ble innlemmet en mistenkelig båtslep i Åsane, en gravemaskin falt i sjøen ved Bømlo, og det kom over 27 meldinger om forstyrrelse av natteroen på grunn av høy musikk fra russebusser i Bergen-området. Politiet har ikke hatt kapasitet til å følge opp alle støyklagene, men har tatt kontakt med russer ved Hordnesskogen og bedt dem skru av musikken og forlate området. I Sogndal kom det også meldinger om høy musikk, men politiet kunne ikke følge opp. I forbindelse med et møte ble det innført lydrestriksjoner på russebussene: musikk på utvendige høyttalere er ikke tillatt fra klokken 23.00 på ukedager og 02.00 i helgene. Politiet er også ute etter melding om basketak ved en russebuss på Vetrlidsallmenningen i Bergen sentrum.

Read more »

Politiets rykk ut, russebussmusikk, basketak, brann og flere hendelser i BergenBergen har vært preget av en rekke hendelser de siste dagene. Politiet har rykket ut etter å ha fått melding om en misfornøyd klient hos NAV som på telefon til en ansatt skal ha truet med å skyte på NAV i Møllendalsveien. Politiet har også rykket ut til mistenkelig båtslep fra Nordåsvatnet. Politiet har fått melding om en gravemaskin som skal ha falt i sjøen ved Rubbestadneset på Bømlo. Det har også blitt loggført 27 tilfeller av forstyrrelse av natteroen på grunn av høy musikk fra russebusser. Brannvesenet melder om brann på en arbeidsbenk inne i en garasje. Politiet har en person falt to meter og har mulig brudd i en fot. Torsdag ettermiddag var det markering på Festplassen etter voldshendelsen på 17. mai. Nabohuset er blitt evakuert i tilfelle brannen sprer seg. Politiet har også fått melding om basketak ved en russebuss.

Read more »

Politiet rykker ut mot russebusser og vegvesenet kontrollerer sparkesykler i BergenPolitiet rykker ut mot russebusser i Bergen etter at det har vært mange meldinger om høy musikk fra russebusser. Vegvesenet kontrollerer også sparkesykler i Bergen og har funnet at de fleste sparkesyklene var i god stand. Politiet har også rykket ut til mistenkelig båtslep fra Nordåsvatnet og har fått melding om en gravemaskin som skal ha falt i sjøen ved Rubbestadneset på Bømlo.

Read more »

Russer i Bergen: Politiet innfører lydrestriksjonerPolitiet i Bergen har innført lydrestriksjoner for russebussene i byen, etter at det har vært flere meldinger om høy musikk fra russebusser. Det er også meldinger om branner og andre hendelser i byen.

Read more »