Politiet i Frankrike slår drapsalarm etter at en tolv år gammel gutt ble funnet livløs langs elven Vilaine i Rennes

Politiet i Frankrike har slått drapsalarm etter at en tolv år gammel gutt ble funnet livløs langs elven Vilaine i byen Rennes søndag. Nødetater rykket ut til stedet klokken 16.40 etter at en fisker ringte inn og sa han hadde hørt lyden av barneskrik langs elven.

Da politiet kom til stedet ti minutter senere fant de en livløs gutt. Gutten hadde et vått badehåndkle knytt rundt halsen og lå like ved vannkanten. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men gutten var ikke mulig å gjenopplive. Han ble erklært død på stedet.

Omstendighetene rundt hendelsen er uklare, men politiet mener de står overfor et drap. Statsadvokaten i Rennes, Frédéric Teillet, sier at politiet har åpnet drapsetterforskning av et mindreårig barn. Politiets etterforskere har undersøkt området gjennom natten til mandag. Hele åstedet er sperret av, og krimteknikere har vært på stedet for å samle spor





