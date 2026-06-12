Politiet i Oslo får støtte fra Forsvaret

Politiet i Oslo har fått støtte fra Forsvaret til å utføre diverse oppgaver i byen. Det handler om vakt og sikringsoppdrag på bygninger, som for eksempel den amerikanske ambassaden. Årsaken er at politiet i Oslo har fått mindre bemanning og et skjerpet trusselbilde etter Ukraina-krigen og konfliktene i Midtøsten.

Fredag ble det klart at politiet i Oslo har fått støtte fra Forsvaret til å utføre diverse oppgaver i byen. Det handler om vakt og sikringsoppdrag på bygninger, som for eksempel den amerikanske ambassaden.

Årsaken er at politiet i Oslo har fått mindre bemanning og et skjerpet trusselbilde etter Ukraina-krigen og konfliktene i Midtøsten. Politidirektør Håkon Skulstad sa at politiet ikke kan nedprioritere viktige oppgaver innen forebygging og tilstedeværelse, og at det derfor er nødvendig å be om bistand til vakthold på utvalgte steder.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) reagerte sterkt på nyheten og sa at det er oppsiktsvekkende at regjeringen har valgt å sette inn Forsvaret i Oslo i stedet for å styrke politiet. Han sa også at det er færre politifolk på jobb i Oslo i dag enn for fem år siden, og at trygghet koster men at det ikke ser ut til at Ap-regjeringen vil betale.

Leder av justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, sa at Frp støtter at Forsvaret må settes inn for å bistå politiet, men at det er en ren fallitterklæring fra regjeringens side og en tydelig innrømmelse av at de ikke evner å ivareta sikkerheten. Justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) sa at det ikke er første gang politiet får bistand fra Forsvaret, og at det er en operativ vurdering fra Politidirektoratet som har bedt Forsvaret om å bistå politiet med vakthold og sikring i en avgrenset periode.

Hun sa også at det aldri har jobbet flere i norsk politi enn det gjør i dag, og at politiet og Oslo politidistrikt er styrket, men at trusselbildet som følge av krigen i Midtøsten har endret situasjonen nå





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