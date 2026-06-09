Politiet i Oslo oppdaget en 13 år gammel gutt på en elsparkesykkel i høy hastighet da de rykket ut til en brann i helgen. Politiet har tidligere stoppet elsparkesyklister som kjører i høy hastighet. I mai gjennomførte politiet to målrettede sparkesykkelkontroller på Sæter og Holtet, som førte til at totalt 14 elsparkesykler ble beslaglagt. Regjeringen fikk ikke flertall for å sette et tak på statens erstatningsansvar etter urettmessig straffeforfølgning. MDG stemte sammen med borgerlig side. Regjeringen foreslo en øvre grense på 160 G, som i dag tilsvarer snaut 22 millioner kroner, for statens objektive erstatningsansvar. Forslaget ble bare støttet av SV, Senterpartiet og Rødt da saken var oppe til votering på Stortinget tirsdag. MDG stemte sammen med de borgerlige partiene og sørget dermed for flertall mot forslaget. Oljeprisen falt rundt 5 prosent til under 90 dollar fatet tirsdag, da USAs president Donald Trump sa at det nærmer seg en fredsavtale med Iran. Prisen begynte imidlertid brått å stige igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter at Trump i en ny melding hevdet at Iran skjøt ned et amerikansk helikopter. Han la til at USA er nødt til «å svare på dette angrepet».

Politiet i Oslo oppdaget en 13 år gammel gutt på en elsparkesykkel i høy hastighet da de rykket ut til en brann i helgen. – Da bryter du lovlig høyeste hastighet på norsk motorvei med en sparkesykkel.

Det er rimelig spesielt, sier politioverbetjent Thomas Wold til avisen. Dette er langt fra første gang politiet stopper elsparkesyklister som kjører i høy hastighet. I mai gjennomførte politiet i Oslo to målrettede sparkesykkelkontroller på Sæter og Holtet, som førte til at totalt 14 elsparkesykler ble beslaglagt. Regjeringen fikk ikke flertall for å sette et tak på statens erstatningsansvar etter urettmessig straffeforfølgning.

MDG stemte sammen med borgerlig side. Regjeringen foreslo en øvre grense på 160 G, som i dag tilsvarer snaut 22 millioner kroner, for statens objektive erstatningsansvar. Forslaget ble bare støttet av SV, Senterpartiet og Rødt da saken var oppe til votering på Stortinget tirsdag. MDG stemte sammen med de borgerlige partiene og sørget dermed for flertall mot forslaget.

Dermed blir det ikke noe av maksgrensen som både regjeringens og Statens sivilrettsforvaltning ønsket seg. Bakgrunnen for saken er flere straffesaker der personer med svært høye inntekter er blitt frikjent etter omfattende rettsprosesser og deretter har fått store erstatningsutbetalinger. Blant annet inngikk staten nylig forlik med en av de frikjente i Triton-saken om en erstatning på 212 millioner kroner. To menn i 20-årene ble skadet i en utforkjøring ved Sandstad på Hitra i Trøndelag tirsdag kveld.

Begge er sendt til St. Olavs hospital i Trondheim. Del Parat og Virke er enige om begravelsesbyråavtalen, som gir ansatte i begravelsesbyråer økt lønn og tydeligere rammer for arbeidstid og vaktordninger. – Det har vært viktig for oss å få på plass en avtale som både ivaretar lønn og de særlige belastningene som kan følge med vaktordninger i denne bransjen, sier Parats forhandler Thomas Lilloe. – Vi har fått gjennomslag for viktige forbedringer knyttet til vaktordningene.

Det betyr mye for medlemmene som står i denne typen arbeidshverdag, sier Lilloe. Statlig TV i Iran siterer en ikke navngitt kilde i det iranske militæret på at de ikke har gjennomført luftoperasjoner de siste 24 timene. Den amerikanske sentralkommandoen sa at styrkene deres begynte å iverksette «selvforsvarsangrep» mot Iran klokken 17.00 lokal tid tirsdag. – Jeg kjenner på ærefrykt.

Dagsrevyen er jo et program jeg har sett på, og hatt respekt for, hele livet. Dette er både stas og skummelt på en gang, sier Linn Wiik tilFør hun kom til NRK i 2023, hadde Wiik lang fartstid i TV2. Hun har jobbet som anker i Nyhetskanalen, vikar i God Morgen Norge, og ledet TV2s valgsendinger i mange år. – Mitt hjem er i Nyhetsmorgen, og jeg er veldig glad i den jobben.

Men dette er en god mulighet til å prøve seg et annet sted på huset, sier hun. – Med den erfaringen Linn har fra TV2, og ikke minst med bakgrunn i den fine jobben hun gjør som programleder i Nyhetsmorgen, gleder vi oss til å ha Linn som vikar i Dagsrevyen i sommer, skriver hun i en sms til VG. Pave Leo hadde et kort møte med den puertoricanske rapperen Bad Bunny på Estadio Santiago Bernabéu i Madrid mandag kveld.

Begge er tilfeldigvis på turné i Spania for tiden. Ettersom Bad Bunny er blant verdens mest strømmede artister og dessuten synger på spansk, er det vanskelig å si hvem som trekker et større publikum i landet. Artistens familie og noen andre skal også ha vært til stede ved møtet. I sin offisielle uttalelse spøker Vatikanet om at de ikke har planer om å slippe noen bilder av møtet.

Bad Bunny vant en Grammy tidligere i år for albumet «Debí Tirar Más Fotos» (Jeg skulle tatt flere bilder). Pave Leo, som har hatt størsteparten av sin prestegjerning i Peru, snakker flytende spansk og kommunikasjonen gikk formentlig derfor plettfritt. Ellers har de to lite annet til felles enn at de irriterer sin felles landsmann, USAs president Donald Trump. Bad Bunny, som egentlig heter Benito Antonio Martinez Ocasio, har gjentatte ganger kritisert Trumps ytre høyre-innvandringspolitikk.

Da han ledet pauseshowet på Super Bowl i februar gikk presidenten dessuten hardt ut mot at han sang på spansk. Paven har på sin side kritisert Trumps krig mot Iran en rekke ganger, også mandag, da han uttalte at Iran-krigen og flere andre har ført verden ut i en dyp krise. Oljeprisen falt rundt 5 prosent til under 90 dollar fatet tirsdag, da USAs president Donald Trump nok en gang sa at det nærmer seg en fredsavtale med Iran.

Prisen begynte imidlertid brått å stige igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter at Trump i en ny melding hevdet at Iran skjøt ned et amerikansk helikopter. Han la til at USA er nødt til «å svare på dette angrepet





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