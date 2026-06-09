Politiet i Vestland: Utpreget mann i pepperspray og elektrosjokkvåpen, innbrudd i Kuvågen og russer i Rema 1000

Politiet i Vestland har hatt en aktiv dag med flere oppsiktsvekkende hendelser. En utagerende mann ble tatt med pepperspray og elektrosjokkvåpen, og det ble meldt om et innbrudd i Kuvågen i Bjørnafjorden. Dessuten ble flere russer oppdaget i Rema 1000 og Post Nord i Os.

Politiet fikk tirsdag melding om en utagerende mann som slo forbipasserende og sparket i forbipasserende biler. De brukte pepperspray og elektrosjokkvåpen på ham. Politiet fikk tirsdag ettermiddag melding om et innbrudd i Kuvågen i Bjørnafjorden.

De har ikke fått opplysninger om mulig gjerningsperson. Statens vegvesen har klargjort følgebil og trafikkdirigenter, dersom lysregulering ikke får unna trafikken ved Hardangerbrua. Dette vil vare ut fellesferien. Sjøforsvaret vil sammen med allierte gjennomføre øvelse utenfor Bergen fra 5. til 18. juni.

Øvelsen skal styrke evnen til antiubåtkrigføring og samvirkeoperasjoner. Politiet mistenkte mann i 40-årene for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand på Rv5 i Naustdal klokken 08.08. Bilføreren ble stanset og tatt med til politistasjonen, og førerkortet ble beslaglagt. Politiet fikk klokken 11.10 melding fra 110-sentralen om røyk fra en container på anlegget til Bir på Espehaugen i Blomsterdalen.

Det skal ikke være spredningsfare. Vi er kommet frem. Det er røyk, men ikke flammer. Ingen spredningsfare, sier vaktleder Frode Eide ved 110-sentralen.

Den ene skal ha stukket, mens den andre skal ha medvirket ved at han var til stede og overleverte kniven. Det har ikke lyktes BT å få svar fra de tiltaltes forsvarere. Derfor er det uvisst om de erkjenner straffskyld eller ikke. Klokken 22.24 ble det meldt om hissig mann med kniv i en butikk i Sandviken.

Politiet rykket ut med flere patruljer, og var bevæpnet. Vi har nå kontroll på mannen. Ingen personer er skadet. Vi gjør undersøkelser på stedet, skriver operasjonsleder Jan Børge Misje ved Vest politidistrikt.

Vi ble møtt av en hissig mann som ikke ville gjøre det vi ba ham om å gjøre. Da måtte pepperspray brukes, og det fungerte godt, sier han. Men vi vet ikke helt bakgrunnen for dette. Det undersøkes nå, sier han.

To busser kolliderte i Loddefjord. Gått ut over bussen 24 linje, dermed er den tatt ut av trafikk og satt inn en annen buss. Skulle passere hverandre. Ikke meldt personskade.

Det skjedde idet de skulle passere hverandre. En av bussene er tatt ut av trafikk, sier pressevakt Øyvind Strømmen i Skyss. Traktoren har kjørt utfor i en mur, melder operasjonsleder Rune Tallaksen i Sørvest politidistrikt. Politiet har fått opplyst at ulykken skal ha skjedd for en stund siden.

Klokken 11.07 kom gladmeldingen: Det er bekreftet at det er de rette jentene som er funnet, opplyser operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt. Jentene er tre og fire år gamle. De skal ha vært i godt humør da de ble funnet. Ingen av dem var kommet til skade.

Politiet har fått melding om små jenter som springer alene på Frekhaug. Politiet fikk klokken 09.58 melding om to små jenter som sprang i området ved bensinstasjonen ved Rosslandsvegen. De blir beskrevet som to jenter i alderen cirka to og fire år, opplyser operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt. Melder reagerte på at de to små barna sprang rundt alene.

Politiet vært i kontakt med fire barnehager i området. Ingen er savnet. Det er heller ikke barn som er meldt savnet fra private adresser, skriver Kolltveit i politiloggen. Beskrivelse: Begge har lyst hår og klesdrakt med noe rosa på.

Dersom du har observasjon eller tips om hvem dette kan være - ta kontakt med politiet på telefon 02800 eller 112, oppfordrer Kolltveit. Rundt klokken 01.30 natt til lørdag fikk politiet i Bjørnafjorden melding om slåsskamp i Endelausmarka. Klokken 03.00 fikk politiet klager fra et serveringssted i Os sentrum. To og en halv time senere, måtte politiet rykke ut til samme serveringssted.

Fremsto som svært beruset. Hadde forlatt stedet da politiet kom. Like før klokken 02 natt til søndag, hadde 10-15 russebusser tatt tilhold i området Rema 1000 og Post Nord. Politiet: Kastet brostein gjennom vindu i sentrum.

Politiet har anholdt en person som kastet to brostein gjennom to ruter i sentrum på en privatadresse. Brosteinen landet inne på stuegulvet. Politiet fikk melding om dette klokken 01.49 i natt. Ingen ble truffet, men det er dramatisk for den som opplever det, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord.

En mann i 40-årene har erkjent å stå bak og ble fremstilt for legevakten i natt. Det er opprettet en sak hos politiet på skadeverk. Utrykningspolitiet gjennomførte søndag ettermiddag og kveld fartskontroll i 80-sonen på fylkesvei 7, ved Furlotunnelen i Eidfjord kommune. Resultatet ble 29 forenklede forelegg for hastighet og tre førerkortbeslag.

Høyeste fart ble målt til 128 km/t, opplyser operasjonsleder Morten Rebnord. Der skal en mann ha blitt oppsøkt av tre gjerningsmenn. Under hendelsen skal han ha blitt truet med en pistolliknende gjenstand og fratatt verdisaker. Vi har sjekket videoovervåkning i området og innhentet vitneopplysninger.

Politiet har avsluttet den operative fasen. Saken etterforskes videre, skriver operasjonssentralen i loggen. Lørdag ble Atle Steinar Ingebrigtsen overrasket av ordføreren, som overrakte ham Kongens fortjenstmedalje





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politiet Vestland Utpreget Mann Pepperspray Elektrosjokkvåpen Innbrudd Kuvågen Russer Rema 1000 Post Nord

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rema 1000 gjør endring: Bonus kan nå brukes på fly, hotell og merRema 1000 har gjort det enklere å bruke bonus fra handleturen.Fra 8.juni kan bonus fra Rema-appen omvendes til Spenn-poeng som gir tilgang til et bredere spekter av belønningsmuligheter,blandt annet hotell,flyreiser og bilvask.Samarbeidet med Spenn (eiet av Petter Stordalen og Norwegian) ═ gir kundene større fleksibilitet etter kritikk for tidligere endringer i bonusordningen.

Read more »

Mann bryter inn i Elkjøp i Oslo med hammer - Politiet leter etter gjerningspersonEn mann knuste glassdøren til Elkjøp i Glasmagasinet, stjal varer for ca. 100 000 kroner og flyktet etter noen minutter. Politiet har mottatt flere vitnevideoer og jobber med å identifisere den ansvarlige.

Read more »

Politiet anmeldte hets mot samer etter konsertNorsk hip hop-gruppe etterforskes i Sverige. Nå skal de være også være anmeldt for hets mot samer.

Read more »

Politiet: Hardt skadet i traktorulykke(Åpen for alle lesere)

Read more »