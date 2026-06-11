Politiet kan nå gripe inn tidligere og på avstand med elektrosjokkvåpen, ifølge Trond Kristiansen i Politidirektoratet. En polititjenesteperson styrer dronen og beslutter eventuell bruk etter en konkret vurdering og i direkte nærhet til både dronen og personen som maktmiddelet benyttes mot.

Politiet kan nå gripe inn tidligere og på avstand med elektrosjokkvåpen , sier Trond Kristiansen i Politidirektoratet. En polititjenesteperson styrer dronen og beslutter eventuell bruk etter en konkret vurdering og i direkte nærhet til både dronen og personen som maktmiddelet benyttes mot.

Elektrosjokkvåpen benyttes for å passivisere en person kortvarig, slik at politiet raskt kan gripe inn og få kontroll. Det er de samme reglene som gjelder dersom politiet holder elektrosjokkvåpen i hendene eller om det sitter montert på en drone. En sentral hensikt er å kunne gripe inn tidligere og på avstand, før situasjoner eskalerer og før det eventuelt blir nødvendig å bruke mer inngripende maktmidler. Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto





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