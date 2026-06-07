Politiet løser mordgåten i Newport Beach

Politiet i Newport Beach har løst en mordgåte som har vært pågående i flere uker. Et ran i en myntbutikk endte i tre dødsfall og en overlevende. Politiet har nå pågrepet en mistenkt som er sønn av en høyt respektert FBI-agent.

Politiet i Newport Beach i California trodde at den blodige butikkeieren var gjerningspersonen da de rykket ut til brutalt ran. Men da de ankom myntforhandleren, kom en blodig mann gående ut av butikken.

Han var skutt tre ganger, blant annet i hodet. Politiet tror mannen er raneren, og roper at han må legge seg ned på bakken mens de sikter våpen mot ham. Sekunder senere kollapser 36 år gamle Bill i armene på en politibetjent. Bill blir hastet til sykehus i ambulanse.

På vei til sykehuset spør politiet hvem som skjøt ham. Bill svever inn og ut av bevissthet, men klarer allikevel å si: 'Tom. Tom gjorde dette.

' Kort tid etter våkner Bill King fra kunstig koma og forteller politiet om et ubehagelig møte med en ubehagelig og litt skummel kunde ved navn Eric seks dager før skytingen. Eric ønsket å kjøpe 33 mynter med det canadiske lønnebladet på. Da Bill skrev ut en kvittering og spurte om etternavn, ville ikke Eric oppgi det. Etter litt overtalelse svarte han at etternavnet var Watt.

Da Bill spurte om telefonnummer, nølte Eric igjen og forklarte at han holdt til på marinebasen. Til slutt oppga han nummeret til en telefonkiosk i brakka. Den 14. mars kom Eric inn i butikken til avtalt tid. Noen sekunder senere smalt det, og Bill falt til gulvet.

Bill forteller at han ble rasende over å ha blitt skutt, og at han derfor raskt reiste seg igjen. Da kom skudd nummer to, og han falt om på nytt. Bill krabbet deretter inn på et kontor utenfor butikkområdet og hentet en rifle. Da Eric så Bill med riflen, skjøt han ham i hodet.

Politiet forsøker nå å spore opp Eric. Avdelingslederen på basen forteller at Eric plutselig tok ut hastepermisjon og hadde reist hjem til Reno i nabodelstaten Nevada. Eric er sønn av en høyt respektert FBI-agent, noe som gjør saken ekstra vanskelig for Newport Beach-politiet. Ingen i Reno klarer å tro at sønnen til en FBI-agent kan ha drept to mennesker og forsøkt å drepe en tredje.

Faren nekter også å tro at sønnen er involvert. Likevel får politiet ransakelsesordre på Erics bil. Der finner de en ladd 9 mm-pistol, samt myntene - verdt 45.000 dollar - som ble stjålet fra myntbutikken. Eric blir pågrepet, og i arrestasjonsavhøret har han få gode svar.

Han kan blant annet ikke forklare hvordan håndflateavtrykket hans havnet på disken i butikken. Etter et langt avhør bryter han sammen og innrømmer at han er ansvarlig - og at han handlet alene





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