Politiet melder om flere hendelser natt til søndag: Slagsmål, branner og Bybanen-stans

Vest politidistrikt har hatt en travel natt med flere hendelser, inkludert voldshendelser, branner og problemer med Bybanen. Politiet har håndtert flere slagsmål, arrestert en person for voldsutøvelse og stanset Bybanen etter en hendelse.

Natt til søndag har vært preget av en rekke hendelser i Vest politidistrikt, inkludert voldshendelser, branner og andre politisaker. I Markeveien ble det meldt om et slagsmål , og da politiet ankom stedet, fant de en bevisstløs og blodig person på bakken. Gjerningspersonene var forsvunnet før politiet ankom. På Sotra fest måtte politiet gripe inn overfor en mann i 30-årene etter et slagsmål .

Mannen nektet å samarbeide med politiet, nektet å oppgi ID, fremsatte verbale trusler og forsøkte å utøve vold mot tjenesteperson. Han er nå i arresten og vil bli anmeldt for flere forhold. En mann i 40-årene skal ha utøvd vold mot flere personer, og han var heller ikke samarbeidsvillig da politiet ankom stedet. Han skal også ha angrepet tjenestepersoner med vold og verbale trusler. I Øygarden har det vært flere branner i terrenget, med den siste slukket tidlig søndag morgen. I tillegg har det vært røykutvikling fra en innedel på en varmepumpe, men det var ingen brann. Ved Sammen studentboliger på Fantoft har sprinkleranlegget utløst i andre etasje, og brannvesenet har stengt lekkasjen. Det er foreløpig uvisst skadeomfang. En annen hendelse involverte Bybanen, hvor en person ble tatt ut av Bybanen ved Paradis etter å ha vært ruset og aggressiv. Personen ble tatt ut av Bybanen og måtte gå videre. På Kokstad ble det trukket i nødbremsen på Bybanen, noe som førte til at en passasjer falt. Det var full driftsstans på linje 1 etter hendelsen, og det oppsto forsinkelser. I Småpudden ble en person tatt inn i en båt etter å ha klatret over et gjerde. Politiet har kontroll på personen





