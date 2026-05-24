Politiet mistenker russkjøring og rus i kjøringen av mann i 20-årene i Stjørdal

Politiet mistenker ruskjøring etter et trafikkuhell som utbrøt lørdag kveld ved Remyra i Stjørdal. Mann i 20-årene blir tatt med til legevakten for å sikre blodprøve.

Morgenrapporten Politiet fikk klokken 21.46 lørdag kveld meldingen om et trafikkuhell ved Remyra i Stjørdal. – Det er ikke meldt om personskade, men politiet mistenker ruskjøring .

Føreren, en mann i 20-årene, blir tatt med til legevakten for å sikre blodprøve, opplyser avtroppende operasjonsleder Martin Hammervik Aarhoug i Trøndelag politidistrikt. Klokken 02.47 natt til søndag ble det meldt om et slagsmål ved et utested i Steinkjer. – Slagsmålet opphørte da politiet ankom stedet, skriver operasjonsleder Svein Erik Wagnhild. To personer ble bortvist fra utestedet som følge av hendelsen.

Også natt til søndag er støymeldingene fra russen mange – mellom Namsos til Oppdal. Wagnhild opplyser at enkelte har fått pålegg om å være stille. – Nå må russen skjerpe seg og ta hensyn til omgivelsene. Hvis ikke blir vi nødt til å gi bøter, og det ønsker vi absolutt ikke, sier han





